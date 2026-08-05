Salud y Comando Sur EE. UU. harán misión médica gratuita

Santo Domingo, 5 ago (EFE). El Ministerio de Salud Pública y el Comando Sur de Estados Unidos iniciaron este martes la misión de cooperación sanitaria Amistad 2026 en La Vega, una jornada de dos semanas que ofrecerá consultas médicas gratuitas y capacitación conjunta a personal sanitario de ambos países.

La misión, que se desarrollará hasta el 14 de agosto, incluye consultas de medicina general, odontología y oftalmología, además de orientación en salud, en el Hospital Regional Universitario Luis Morillo King y el Hospital Municipal Dra. Almida García, informó el Ministerio de Salud.

INICIATIVA FORTALECERÁ LA COOPERACIÓN BILATERAL

El ministro de Salud, Víctor Atallah, afirmó que la iniciativa fortalecerá la cooperación bilateral y permitirá ampliar las capacidades del personal sanitario mediante el intercambio de conocimientos con profesionales estadounidenses.

Por su parte, el teniente coronel Donald Davison, del Comando Sur, destacó que la misión favorecerá el aprendizaje mutuo mientras se brinda atención a la población.

Los servicios serán gratuitos y se ofrecerán por orden de llegada. Según las autoridades, la misión forma parte de un programa regional del Comando Sur de Estados Unidos orientado a fortalecer la preparación médica operativa y la cooperación sanitaria en América Latina.

an/am