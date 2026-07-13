Leonel Fernández asegura crece rechazo al partido gobernante

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Leonel Fernández

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Santo Domingo, 13 jul.- El expresidente dominicano Leonel Fernández aseguró que el descontento social por la situación económica impulsa el respaldo a su partido, la Fuerza del Pueblo (FP), y aumenta el rechazo al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante un acto de incorporación de nuevos militantes en la provincia de María Trinidad Sánchez, el también presidente de la FP sostuvo que las dificultades que, a su juicio, enfrenta la población han favorecido el crecimiento de esa organización política en distintas regiones del país.

Fernández dijo que las nuevas adhesiones registradas durante el fin de semana reflejan una tendencia nacional y las presentó como el inicio del camino hacia una futura victoria electoral de la Fuerza del Pueblo.

También cuestionó la política agropecuaria del Gobierno, al considerar que las importaciones de arroz durante los períodos de cosecha afectan directamente a los productores nacionales, y consideró que la escasez de agua potable y el aumento de los apagones incrementan el malestar de la población.

«El sentimiento de repudio contra el PRM crece todos los días en la medida en que se incrementan las penurias del pueblo dominicano», afirmó.

of-am

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Mrp
Mrp
4 segundos hace

Porque no hablas del rechazo que tú tienes que ni tu propia familia te quiere de candidato ,es increíble que esta escoria siga tratando de ser presidente.

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José Rodrí
José Rodrí
28 segundos hace

Ruborosa Leonel y tú son dos ratas

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Rubirosa
Rubirosa
25 minutos hace

Leonel Fernández
El relevo de abinader

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Rubirosa
Rubirosa
26 minutos hace

Viva Leonel

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