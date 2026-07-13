Leonel Fernández asegura crece rechazo al partido gobernante

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Santo Domingo, 13 jul.- El expresidente dominicano Leonel Fernández aseguró que el descontento social por la situación económica impulsa el respaldo a su partido, la Fuerza del Pueblo (FP), y aumenta el rechazo al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante un acto de incorporación de nuevos militantes en la provincia de María Trinidad Sánchez, el también presidente de la FP sostuvo que las dificultades que, a su juicio, enfrenta la población han favorecido el crecimiento de esa organización política en distintas regiones del país.

Fernández dijo que las nuevas adhesiones registradas durante el fin de semana reflejan una tendencia nacional y las presentó como el inicio del camino hacia una futura victoria electoral de la Fuerza del Pueblo.

También cuestionó la política agropecuaria del Gobierno, al considerar que las importaciones de arroz durante los períodos de cosecha afectan directamente a los productores nacionales, y consideró que la escasez de agua potable y el aumento de los apagones incrementan el malestar de la población.

«El sentimiento de repudio contra el PRM crece todos los días en la medida en que se incrementan las penurias del pueblo dominicano», afirmó.

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