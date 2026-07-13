Encuesta: PRM y David Collado lideran preferencias para 2028

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) mantiene la delantera como organización política y el ministro de Turismo, David Collado, encabeza las preferencias individuales de cara a las elecciones de 2028, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de ACD Media.

El estudio también revela un fenómeno particular en la Fuerza del Pueblo: Leonel Fernández y Omar Fernández muestran fortalezas que se complementan, más que competir entre sí.

PANORAMA POR PARTIDO

Si las elecciones fueran hoy, el PRM obtendría 29.1% de los votos, seguido por la Fuerza del Pueblo con 20.9% y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con 15.3%. La indefinición sigue siendo alta: 18.9% de los consultados no sabe por quién votaría y 11.9% afirma que no acudiría a las urnas.

En la medición individual, Collado lidera con 20.6%. Le siguen Leonel Fernández con 14.5% y Omar Fernández con 12.1%. Más atrás se ubican Gonzalo Castillo con 6.5% y Santiago Matías “Alofoke” con 6.3%. Un 25.3% no expresa preferencia por ninguno de los aspirantes evaluados.

EN EL PRM

Dentro del oficialismo, Collado consolida su ventaja. El 40.4% de la población general lo prefiere como candidato del PRM, cifra que sube a 54.2% entre los simpatizantes del partido. Carolina Mejía ocupa un distante segundo lugar, con 13.5% en la población general y 17.4% entre perremeístas.

FUERZA DEL PUEBLO

En la FP se registra un cruce interesante. Omar Fernández supera a Leonel Fernández entre la población general como eventual candidato: 47% frente a 29.9%. Sin embargo, entre los simpatizantes de la organización, la tendencia se invierte: Leonel alcanza 67% y Omar 33%.

PLD

Gonzalo Castillo domina en el PLD con 36.6% de respaldo en la población general y 46.8% entre los peledeístas. Le sigue Francisco Javier García.

La encuesta evidencia el protagonismo de las figuras por encima de las estructuras. El 55.6% de los entrevistados asegura no simpatizar con ningún partido, pero líderes como Collado, Leonel Fernández y Omar Fernández registran niveles de apoyo superiores a los de sus respectivas organizaciones.