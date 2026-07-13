Comienza registro de partidos políticos para elecciones Haití

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Puerto Príncipe, 13 jul.- El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití comenzó hoy el registro de los partidos políticos para los próximos comicios, aprobados por las autoridades, pero sin precisar aún la fecha, destaca un comunicado de prensa.

La inscripción de las alianzas, por su parte, será entre el 22 y 27 de julio, añade la declaración del CEP, que fijó el jueves en 316 las organizaciones inscriptas y les ordenó registrarse, de conformidad con el artículo 128 del Decreto Electoral del 2 de junio.

El CEP llamó, no obstante, a reagrupar esas formaciones para reducir su número, porque -alega el comunicado- organizar elecciones con esa cantidad de entidades partidistas constituidas «podría complicar las cosas tanto para el Consejo Electoral como para los votantes».

Para favorecer esas posibles restructuraciones, el citado Decreto Electoral ofrece también incentivos a los partidos políticos que deseen fusionarse, sobre todo mediante la reducción de sus cuotas de inscripción para todas sus candidaturas.

El registro de esas formaciones, desde este lunes hasta el viernes, requiere la presentación ante la sede central del CEP de sus estatutos originales notariados, el acta constitutiva y sus objetivos, así como el documento oficial sobre su emblema único, precisa el comunicado.

Según fuentes locales, las elecciones haitianas carecen aún de una fecha fija, a causa de reiteradas discrepancias entre el gobierno, el CEP y los partidos, sobre la cifra del presupuesto y el texto del decreto electoral para legalizar la consulta.

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