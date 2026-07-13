Dice disminuyen 24 % partos de haitianas en hospitales de la RD

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SANTO DOMINGO.– El director nacional Materno Infantil y Adolescentes del Servicio Nacional de Salud (SNS), Martín Ortiz, aseguró que los nacimientos de hijos de parturientas haitianas en los hospitales públicos se redujeron del 37 % al 24 % como resultado de las medidas de control migratorio implementadas por el Gobierno.

Durante una entrevista en el programa Esferas de Poder, transmitido por RNN Canal 27, Ortiz afirmó que la disminución representa una reducción de más de 13 puntos porcentuales y precisó que en 2025 se registraron alrededor de 16,500 partos menos de nacionales haitianas en la red hospitalaria pública.

El funcionario explicó que antes de la aplicación de las medidas migratorias, en 2024, 37 de cada 100 nacimientos atendidos en hospitales públicos correspondían a madres haitianas. Indicó que, tras el reforzamiento de los controles iniciado entre marzo y abril del año pasado, esa proporción descendió al 24 %.

Ortiz señaló que las principales maternidades del país, como Nuestra Señora de la Altagracia y San Lorenzo de Los Mina, registraban una alta demanda de pacientes extranjeras, situación que, según dijo, había reducido la presencia de embarazadas dominicanas.

«Hoy esas maternidades reciben nuevamente una importante cantidad de pacientes dominicanas», sostuvo.

No obstante, enfatizó que el SNS continúa brindando atención médica a todas las personas que acuden a los centros de salud, independientemente de su nacionalidad, en cumplimiento de su misión de garantizar asistencia sanitaria.

El especialista destacó que la atención maternoinfantil ha experimentado mejoras significativas durante los últimos seis años, gracias a la intervención y modernización de hospitales en distintas provincias.

Asimismo, indicó que el sistema público dispone de más de 200 hospitales y cerca de 2,500 unidades de atención primaria, cuya ampliación y fortalecimiento buscan descongestionar los grandes centros hospitalarios y acercar los servicios de salud a la población.

Ortiz añadió que la incorporación de las aseguradoras al sistema hospitalario público y el fortalecimiento de los servicios de laboratorio e imágenes diagnósticas han incrementado la capacidad resolutiva de los hospitales, permitiendo que más pacientes reciban atención integral en un solo lugar.

En la misma entrevista, el funcionario afirmó además que los partos en adolescentes se han reducido en más de un 50 % durante los últimos años, aunque reconoció que la República Dominicana aún mantiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente de la región.

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