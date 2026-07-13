Ucrania dice Rusia enloquece y ataca posiciones civiles en Odesa

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KIEV 13 Jul.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes nuevos ataques del Ejército ruso lanzados durante las últimas horas contra posiciones en Odesa, Zaporiyia y Járkov., los cuales han alcanzado autobuses y edificios residenciales de civiles.

«Hoy los rusos han vuelto a ‘derrotar’ posiciones meramente civiles, simples autobuses de pasajeros en Odesa, simples edificios residenciales en Zaporiyia y un simple hospital en Járkov», ha declarado irònicamente Zelenski en sus redes sociales, compartiendo imágenes y vídeo de los estragos dejados por estos ataques.

El líder ucraniano ha subrayado que «todo el mundo» ve que Kiev necesita más apoyo para hacer frente a estos ataques, en un momento en el que «las autoridades rusas han enloquecido, son completamente irracionales y han rechazado poner fin» a la guerra.

«Cada día de esta guerra que Rusia libra contra la vida solo demuestra que apoyar a Ucrania es lo correcto desde toda perspectiva», ha incidido Zelenski, quien ha reclamado además de sanciones económicas para Rusia, más paquetes de ayuda militar para su país, como el proyecto europeo FREYJA de misiles antibalísticos.

Durante la mañana de este lunes, las fuerzas rusas han lanzado varios ataques sobre la región de Odesa, incluyendo las inmediaciones de un aparcamiento de autobuses, destruyendo y dañando por completo varios de ellos, hiriendo además a dos personas, según ha informado el gobernador regional, Oleg Kieper.

CINCO MUERTOS EN INSTALACIONES PORTUARIAS

Poco después, Kieper ha denunciado nuevos bombardeos sobre las instalaciones portuarias de la capital regional homónima, que han dejado al menos cinco muertos y una decena de heridos después de que uno de estos proyectiles alcanzara un buque con bandera de Togo atracado en el puerto, provocando que se incendiara.

«Este ataque constituye otro acto de terror perpetrado por los agresores, dirigido contra la seguridad alimentaria mundial y el transporte marítimo civil», ha lamentado Kieper, quien en otro de los mensajes precisó que dicha embarcación transportaba fertilizantes.

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