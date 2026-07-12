Pujols plantea respaldo PLD y FP en eventual segunda vuelta

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SANTO DOMINGO.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, consideró que, de producirse una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2028, el PLD y la Fuerza del Pueblo (FP) deberían respaldarse mutuamente si uno de los dos logra avanzar al balotaje, con el objetivo de enfrentar al oficialismo.

Durante una entrevista en Reseñas, el Podcast, conducido por los periodistas Rafael Núñez, Adelaida Martínez y Yarit Ortiz, Pujols sostuvo que ambas organizaciones tienen derecho a competir por un lugar en una eventual segunda vuelta, pero entiende que, una vez definido ese escenario, lo conveniente sería unir esfuerzos para desplazar del poder al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

«Nosotros quisiéramos que la Fuerza del Pueblo, si nosotros clasificáramos, nos apoye. Nosotros lo quisiéramos y probablemente sea igual al revés», expresó el dirigente peledeísta.

Pujols afirmó que la prioridad de los partidos de oposición debe ser concentrar sus críticas en la gestión del Gobierno y evitar confrontaciones entre sí, al considerar que ese tipo de enfrentamientos solo favorece al partido oficialista.

SEÑALA OBJETIVO DE LA OPOSICION

«¿Qué tenemos que hacer? Atacar al Gobierno ambos, porque el objetivo que queremos es desplazar al Gobierno», señaló.

El dirigente también sostuvo que el sistema político dominicano ha evolucionado hacia un escenario de tres grandes fuerzas políticas, lo que, a su juicio, incrementa las posibilidades de una segunda vuelta electoral y obliga a cada partido a fortalecer su posicionamiento ante el electorado.

Asimismo, explicó que el PLD trabaja en el fortalecimiento de su estructura interna mediante procesos democráticos y consensuados para la selección de sus candidatos, con miras a consolidarse como una opción competitiva para las elecciones de 2028.

«El partido tiene que correr ese proceso democráticamente para saber cuál es el candidato que más le conviene y que tiene más simpatía en la población», concluyó Pujols.

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