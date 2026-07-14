Nueva ley de residuos genera quejas del sector empresarial

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 36-26, que modifica el régimen de contribuciones establecido en la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y establece una nueva escala de pagos.

La normativa entró en vigor de inmediato y dispone que las empresas con ingresos anuales de hasta RD$5 millones paguen RD$5,000.

El esquema anterior fijaba RD$3,000 para compañías con ingresos de hasta RD$1 millón. Mantiene en RD$6,000 la contribución para empresas con facturación entre RD$5 millones y RD$10 millones, y reajusta los montos para los demás tramos.

El cambio más significativo aplica a las empresas con ingresos superiores a RD$100 millones. Se elimina la contribución fija de RD$675,000 y se establece una escala progresiva de RD$400,000 a RD$2.2 millones, según el nivel de facturación.

La ley también fija contribuciones para empresas que no registren ganancias, tomando como base los ingresos brutos y no las utilidades.

La reforma generó cuestionamientos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR) y la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores).

Los gremios reclamaron un proceso de discusión más amplio, con criterios técnicos, y advirtieron sobre el impacto en la competitividad, el clima de inversión y los costos para empresas y consumidores.

El proyecto, presentado por el senador Antonio Marte, fue aprobado por el Congreso Nacional mediante procedimiento de urgencia antes de ser promulgado por el Poder Ejecutivo.