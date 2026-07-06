Inglaterra y Noruega eliminan a México y Brasil Mundial Fútbol

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NUEVA JERSEY.- La selección de Noruega protagonizó este domingo una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 2-1 a Brasil en los octavos de final, resultado que deja fuera de competencia a la pentacampeona del mundo y coloca por primera vez al conjunto escandinavo entre los ocho mejores del torneo.

El encuentro, disputado en el MetLife Stadium de East Rutherford, fue dominado durante largos pasajes por Brasil, que desperdició una oportunidad inmejorable para tomar ventaja cuando Bruno Guimarães falló un penalti, detenido por el arquero Ørjan Nyland, una intervención que terminó marcando el rumbo del compromiso.

Cuando parecía que el partido se encaminaba a la prórroga, apareció Erling Haaland. El delantero noruego abrió el marcador en el minuto 79 con un certero remate de cabeza y, apenas unos minutos después, amplió la diferencia con un potente disparo desde fuera del área, sentenciando una noche inolvidable para su selección.

Brasil reaccionó en el tiempo de descuento gracias a un penal convertido por Neymar, pero el descuento llegó demasiado tarde para evitar una eliminación que representa su salida más temprana en una Copa del Mundo desde 1990.

Con esta victoria, Noruega avanza a los cuartos de final. El conjunto dirigido por Ståle Solbakken mantiene vivo el sueño de seguir haciendo historia, impulsado por un Haaland que se consolida como una de las grandes figuras del Mundial 2026.

INGLATERRA ELIMINA A MEXICO

MEXICO.- La selección de Inglaterra derrotó 3-2 a México en un intenso duelo disputado en el Estadio Ciudad de México y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto inglés tomó ventaja gracias a un doblete de Jude Bellingham en la primera mitad y amplió la diferencia en el complemento con un gol de Harry Kane. México reaccionó con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero no logró concretar el empate en los minutos finales.

Con este resultado, Inglaterra pone fin al sueño de la selección mexicana, que había firmado una destacada campaña al avanzar invicta desde la fase de grupos y eliminar a Ecuador en la ronda anterior.

Los ingleses ahora se enfrentarán a Noruega en los cuartos de final del torneo.

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