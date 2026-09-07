Norte-Central conquista Juego de Estrellas Liga Beisbol Verano

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BONAO, Monseñor Nouel.- La División Norte-Central protagonizó una remontada memorable al vencer 11-10 a la División Norte-Sur y conquistar la segunda edición del Juego de Estrellas 2026 de la Liga Nacional de Béisbol de Verano (LIBEVE).

El encuentro, celebrado el pasado 5 de septiembre en el Estadio Bebecito del Villar, estuvo dedicado al exlanzador dominicano Joel Peralta, conocido como “El Guapo de Bonao”, y tuvo un desenlace dramático que mantuvo la emoción hasta el último episodio.

La División Norte-Sur dominó ampliamente el partido durante las primeras entradas y llegó a tener ventaja de 9-0 hasta la parte alta del quinto episodio. Fue entonces cuando reaccionaron los bates de la Norte-Central, que fabricó cinco carreras para comenzar a reducir la diferencia.

Con el marcador 10-8 en contra, la Norte-Central completó la remontada en la parte alta de la novena entrada, cuando produjo tres carreras que le dieron la ventaja definitiva y le permitieron levantar el trofeo de campeona.

El cierre de la jornada estuvo acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales en el jardín central del Estadio Bebecito del Villar, seguido de la ceremonia de entrega de medallas y del premio al Jugador Más Valioso.

Jerson Ramírez, Jugador Más Valioso

El lanzador Jerson Ramírez, de los Reales de Santiago, fue seleccionado como MVP del Juego de Estrellas tras una actuación dominante desde el montículo.

Ramírez lanzó dos entradas en las que logró contener la ofensiva de la División Norte-Sur, contribuyendo de manera decisiva al triunfo de la Norte-Central.

Además del trofeo que lo acredita como Jugador Más Valioso, el pitcher recibió un premio de 75,000 pesos en efectivo.

“Este premio, y no me refiero al efectivo, lo coloco en un lugar muy importante para mí como profesional. Este es mi primer año en la Liga y, gracias a Dios, estoy en mi primer Juego de Estrellas y ganar el MVP como lanzador es algo muy difícil”, expresó Ramírez.

El jugador reveló que es la primera vez que recibe una distinción de este tipo y dedicó el reconocimiento a sus padres y demás familiares.

Homenajes durante la ceremonia inaugural

Previo al inicio del partido se realizó un reconocimiento a Joel Peralta, “El Guapo de Bonao”, quien recibió la dedicatoria de esta segunda edición del Juego de Estrellas por su destacada trayectoria dentro y fuera del terreno de juego.

La ceremonia también incluyó un homenaje póstumo a Víctor Vásquez “Quique”, uno de los pilares de la Liga Nacional de Béisbol de Verano y destacado dirigente de Bonao.

El reconocimiento fue entregado por el presidente de la LIBEVE, Juan Núñez, junto a otros miembros de la directiva, y recibido por familiares y amigos cercanos de Vásquez.

Las incidencias del partido fueron transmitidas en vivo por VTV Canal 32, del Grupo de Medios Panorama, permitiendo a los aficionados seguir cada batazo y entrada del Juego de Estrellas.

La segunda edición del Juego de Estrellas 2026 contó con el respaldo del Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) y el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec).

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