Nómina pública crece y crece (OPINION)

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Por Marcelino Lara

Así como decía la propaganda publicitaria de una famosa pasta alimenticia hace décadas atrás, asimismo está la nómina del sector público dominicano, creciendo cada vez más y más.

En mayo 2021 la nómina pública ascendía a 628,277 empleados y al cerrar mayo del 2026 se elevó a 780,060 empleados. Su crecimiento ha sido sostenido y ascendente en el período mayo 2021-mayo 2026, según datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).

Mayo 2021 628,277. Mayo 2022 679,475. Mayo 2023 697,454. Mayo 2024. 722,168. Mayo 2025 744,271. Mayo 2026 780,060

Los ministerios de Educación, Salud y Defensa están concentrando más del 60% de la nómina pública, pero el mayor gasto salarial corresponde a Presidencia de la República con el monto de RD$270 mil millones, teniendo sólo 2074 empleados.

Y aqui es oportuno decir, que los ministerios de Obras Públicas y Agricultura son claves para impulsar el crecimiento económico, no obstante, han recibido un apoyo muy tímido de estas autoridades.

La nómina pública ha venido aumentando casi 100 empleados por día. Una parte del endeudamiento externo es usado para pagar dicha nómina. Es una hipoteca financiera muy pesada para futuras generaciones de dominicanos.

Detrás de este exagerado crecimiento de la nómina pública está el abultado incremento del gasto público corriente que creció de 521,124 millones de pesos en 2021 a 1,308,196.7 miles de millones de pesos en 2026, casi fue duplicado el gasto público corriente en cuatro años.

Una presión exagerada sobre la economía dominicana

Los factores que motorizaron ese abultado crecimiento del gasto corriente fueron la nómina pública, los intereses de la deuda, la transferencia al sector eléctrico, entre otros.

La falta de una visión de estado que comprometa a los gobiernos con un proyecto de nación, ha permitido el desarrollo de un populismo económico afincado en la nómina pública, que ya está perjudicando a las presentes y futuras generaciones del pueblo dominicano.

El desorden financiero y presupuestario que esta situación está generando,necesariamente afectará de forma muy negativa, a las próximas administraciones de gobierno que asumirán a partir de 2028.

Nunca más deberíamos permitir que ningún gobierno comprometa de esa manera el futuro de las finanzas públicas de nuestro país. Y eso debería ser materia constitucional y de cumplimiento estricto para todos los futuros gobiernos.

Hay que evitar que políticos depredadores se engullan el presupuesto y luego se dediquen a endeudar al país para pagar nómina pública, sin realizar las necesarias inversiones que nos permitirán en el futuro poder pagar dicha deuda.

jpm-am