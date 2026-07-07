Nogueras domina tercera fecha del Nacional de Motocross 2026

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COROCITO, Jarabacoa.– El piloto capitaleño Franklin “La Bestia” Nogueras volvió a demostrar su dominio en el motocross nacional al conquistar las principales categorías de la tercera jornada del Campeonato Nacional de Motocross 2026, celebrada en la moderna pista internacional Corocito MX Park, bajo el concepto de la “Batalla Domínico-Boricua”.

Nogueras impuso su ritmo desde las primeras vueltas en cada una de las cuatro mangas disputadas, haciendo prácticamente imposible la persecución de sus rivales. El experimentado corredor mostró un desempeño superior en las divisiones MX-1 y MX-2 para expertos, consolidándose como la gran figura del evento.

En la categoría MX-1 Expertos, Nogueras ocupó el primer lugar, seguido por Luis Alvarado Sr., mientras que Joshua “La Furia” Holsteinson finalizó tercero. Luis Martínez terminó cuarto, Jowen Castillo quinto y el puertorriqueño Sebastián Vélez sexto.

Nogueras también se llevó la victoria en MX-2 Expertos, con Holsteinson en la segunda posición y Luis José Durán en el tercer puesto. Completaron el grupo Luis Martínez, Jossiel Ismaury Brito y Seigel Ayala.

El mejor representante de Puerto Rico fue Mike Cabrero, quien logró el tercer lugar en la categoría Pre-Expertos, mientras que Sebastián Vélez tuvo una destacada actuación al finalizar sexto en MX-1, luego de mantenerse durante varios minutos en la segunda posición antes de perder terreno.

En otras categorías, Seigel Ayala se impuso en Pre-Expertos, seguido por Jorge Isaac Suárez y Cabrero. En Master A, el triunfo fue para Ariel Lora; en Master B, Tirso Martí ocupó el primer lugar.

La competencia femenina fue dominada por Alaya Díaz, quien conquistó el primer puesto, seguida por Skarlet Lora y Jorgelina. En las categorías menores, Luis Alvarado Jr. destacó al ganar en Pee Wee, mientras que Albert Betances triunfó en 65cc y Randy Liriano en 85cc.

En Súper Pee Wee, Hamlet Veras se llevó la victoria, acompañado en el podio por Luis Alvarado Jr. y Ángel Moisés. En Novatos, Lisandro de los Santos terminó primero, seguido por Milton Alexis y Darling Ventura.

El evento fue organizado por una comisión encabezada por Robertico Fernández, bajo la supervisión de la Federación Dominicana de Motociclismo, presidida por Carlos Amiro Finke Brugal. La dirección técnica estuvo a cargo de Néstor Milanés y la dirección médica correspondió a la doctora Frangelis Vásquez, directora médica FIM/LA.

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