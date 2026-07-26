CONEP pide a Congreso legislar «con cabeza fría y no al vapor»

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SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, llamó a los legisladores a abordar con cabeza fría y no en el calor del momento las leyes de alto impacto institucional y económico.

Explicó que desde junio se ha registrado un activismo intenso en el Congreso, a iniciativa del Poder Ejecutivo, que obliga a reflexiones profundas. Citó tres procesos aprobados con premura: el plan de ajuste fiscal del «Plan Anticrisis», la modificación urgente de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la reciente modificación del Código Penal, que entrará en vigencia a inicios del próximo mes.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en D’AGENDA, por Telesistema y TV Quisqueya, dijo que los tres casos tuvieron en común la urgencia por plazos fatales.

«Hay que distinguir la forma del fondo. Seguiremos abogando porque las leyes estén fundamentadas en evidencias y estudios técnicos, que se socialicen, se discutan y se logren acuerdos», afirmó.

Sobre el fondo, indicó que el Código Penal tiene margen de mejora. El CONEP hizo observaciones a unos 70 artículos, entre ellos la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ser un cambio disruptivo, se otorgó un plazo adicional de tres meses para su vigencia.

Aclaró que la figura no pone en riesgo la confianza ni la inversión. «No hay oposición a la figura, sino que se dote al texto de mayor claridad», dijo.

COSTO FORMALIDAD ALIMENTA LA INFORMALIDAD

Dargam señaló que el alto costo para formalizar una empresa es una de las principales causas de la informalidad.

«Hay quien es informal porque desconoce la normativa, por un sistema complejo; otros por el costo de ser formal y otros por desacato», explicó.

Advirtió que la informalidad perjudica al Estado, al trabajador y a las empresas formales, que enfrentan competencia desleal.

Recordó que el 85% de las empresas tiene menos de 15 trabajadores y el 95% menos de 50. «El ecosistema empresarial dominicano son las mipymes», subrayó.

DIÁLOGO CON LIDERAZGO POLÍTICO

Sobre los constantes encuentros del CONEP con el liderazgo político, aclaró que, aunque no es un partido, la empresa privada se desarrolla en democracia.

«Para impulsar una agenda de desarrollo hay que hablar con todos los actores», dijo. Recordó que el gremio nació en 1963, al inicio de la democracia.

Afirmó que mantienen diálogo transparente con el presidente Luis Abinader, con los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, con el Fopppredom y con mayorías y minorías en el Congreso. «Eso no es un pecado, eso ocurre en democracia», concluyó.

sp-am