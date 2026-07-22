Noel Reyes derrota por nocaut técnico a Jairo Burgos en boxeo

HATO MAYOR, República Dominicana.– El boxeador vegano radicado en Japón, Noel “Zapatoki” Reyes Cepeda, se impuso por nocaut técnico en el tercer asalto al experimentado púgil nagüero Jairo Burgos, durante una cartelera de boxeo profesional celebrada el pasado domingo en el polideportivo techado de Hato Mayor.

Reyes dominó las acciones desde el inicio del combate, sorprendiendo a su rival con rápidas combinaciones de golpes y manteniendo la presión ofensiva durante los primeros episodios. Burgos intentó contener los ataques con una guardia cerrada, pero la superioridad de “Zapatoki” se mantuvo hasta que el árbitro decidió detener la pelea a los 52 segundos del tercer round, decretando el triunfo por nocaut técnico.

La velada fue organizada por la Unión de Promotores de Boxeo Profesional de República Dominicana, presidida por Óscar Núñez, junto a Edwin Núñez Promotion, y contó con la supervisión del comisionado nacional de boxeo, José Antonio Lantigua, y del comisionado regional adjunto, Paulino Pérez.

RESULTADOS DE LA CARTELERA

En otros combates de la noche, Luis “El Faraón” Dilas, de Villa Altagracia, venció por nocaut técnico en el segundo asalto a Franyi de la Cruz, de San Francisco de Macorís. En la rama femenina, Carolina Vizcaíno superó por decisión unánime a Marjone Guzmán Vizcaíno en la división de 135 libras.

Asimismo, Oscar García Silverio derrotó por nocaut técnico a Cristopher Polanco, mientras que Julio Javier Bautista hizo lo propio frente a Darkely Castillos, ambos combates en las 147 libras.

El debutante local Emilio Ranciel Guerrero venció por nocaut técnico a Eduardo Lora de Jesús en las 122 libras, y el haitiano Jimmy Accilién noqueó a Daniel Lorenzo Abreu en la división de 140 libras.

En otros resultados, Nathanael Jiménez Rondón derrotó por decisión unánime a Dalvin Rosario; Elnan de Páula noqueó a Israel Valerio Nina en el primer asalto; y Wilfrido Rosario, de San Juan de la Maguana, superó por decisión unánime a Gabriel Marte, de Santo Domingo.