No se debe pelear con quien esté dispuesto a morir

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Las guerras modernas han llevado a muchos a creer que la victoria pertenece automáticamente al que posea más aviones, más misiles, más dinero, más satélites y más capacidad tecnológica. Sin embargo, la historia humana ha demostrado una realidad mucho más compleja: no siempre vence quien tiene más recursos, sino quien logra derrotar el miedo.

Existe un elemento psicológico y espiritual que muchas veces las grandes potencias subestiman. Cuando un combatiente considera su muerte como una derrota, pelea tratando de sobrevivir. Pero cuando un individuo o un grupo transforma su muerte en un símbolo de honor, sacrificio o recompensa espiritual, cambia completamente la lógica del conflicto. Ahí aparece un adversario extremadamente peligroso.

No se puede declarar victorioso a quien destruye ciudades, elimina infraestructuras y exhibe superioridad militar, si al mismo tiempo no logra quebrar la voluntad de su enemigo. La verdadera victoria en una guerra consiste en doblegar la capacidad emocional, ideológica y moral del contrario. Si eso no ocurre, el conflicto puede prolongarse indefinidamente aunque exista una evidente desigualdad tecnológica.

Muchos imperios han descubierto demasiado tarde que el dinero no compra convicción. La tecnología puede destruir edificios, pero no siempre destruye creencias. Un pueblo, una organización o un ejército que convierte la muerte en un trofeo de honor entra a la guerra con una mentalidad distinta. El miedo deja de ser un mecanismo de control. Y cuando desaparece el miedo, desaparece una de las armas más poderosas de cualquier potencia militar.

Por eso las guerras asimétricas suelen convertirse en trampas para los grandes poderes. El actor más fuerte calcula costos económicos, desgaste político y presión internacional. El actor más débil, en ocasiones, solamente calcula cuánto está dispuesto a sacrificar por su causa. Esa diferencia de visión altera completamente el tablero.

La historia universal está llena de ejemplos donde ejércitos superiores en armamentos terminaron atrapados frente a enemigos con menos recursos, pero con mayor determinación psicológica y religiosa. En muchos casos, la resistencia prolongada terminó erosionando la economía, la imagen internacional y la estabilidad interna de las potencias invasoras.

Eso obliga a entender que las guerras no son únicamente enfrentamientos de armas. También son choques de creencias, emociones, símbolos y niveles de convicción. Quien crea que todo se gana con dinero y tecnología podría terminar sorprendido por un adversario que ya perdió el miedo a morir.

Y precisamente ahí radica el mayor peligro.

Porque no se debe pelear con quien esté dispuesto a morir.

jpm-am