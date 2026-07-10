No hay un plan para que el talento se quede (OPINION)

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Se gradúan 120,000 jóvenes al año en República Dominicana. Ingenieros, médicos, programadores, maestros. Gente lista. Gente que el país pagó para formar. Y a los cinco años, la mitad está fuera o haciendo maletas. Porque aquí se estudia para irse. Y eso pasa por una razón simple: no hay un plan para que el talento se quede.

INTEC saca ingenieros de software que a los seis meses están en Remoto para una empresa de Texas. La UASD gradúa enfermeras que antes de la investidura ya tienen oferta en Alemania. PUCMM forma financieros que su primer trabajo es en Panamá. El Estado invierte, la familia se faja, y el beneficio se lo lleva otro país. Somos un vivero gratis para economías ajenas. Y nadie lo ve como problema. Lo celebramos: “mira, se fue bien”.

EL MERCADO CASTIGA AL QUE SE QUEDA

El programador aquí gana RD$65,000 si tiene suerte. El mismo programador en remoto para afuera gana US$3,500. El médico recién graduado RD$45,000 haciendo turnos de 24 horas. En España gana €2,800 empezando.

En Dominicana un maestro gana RD$32,000 y dos tandas. En Nueva York, su primo sin título gana US$4,200 en construcción. Quédate y eres pobre con diploma. Vete y eres clase media sin él. El talento no es tonto. Saca cuenta y se va.

En otros países, entras junior y en cinco años eres gerente. Aquí entras por cuña y te jubilas en el mismo puesto, si no cierran la empresa. No hay investigación, no hay I+D, no hay startups con capital real. Las plazas buenas tienen nombre antes de publicarse. El joven brillante compite con el hijo del jefe. Y pierde. Entonces se va a donde el apellido no pesa más que el código que escribe.

EL ESTADO ES EL PRIMERO QUE NO CREE EN SU GENTE

Licitaciones amarradas para compañías extranjeras. Consultorías de US$200,000 para gente de fuera que viene a decir lo que el técnico de aquí dijo hace tres años. Universidades sin laboratorios, pero con presupuesto para viajes. Zonas francas que pagan RD$25,000 por 44 horas. ¿Ese es el plan para retener? Si el propio Gobierno prefiere importar cerebros, ¿por qué el cerebro va a quedarse?

Nos encanta el show: “Gran Feria de Empleos”, 5,000 puestos. Llegas y son call center de US$600, seguridad en plaza y motoconcho con uniforme. Eso no es retener talento. Retener es pagar RD$120,000 al ingeniero para que no se vaya. Es darle capital semilla al que tiene una idea. Es meter preso al que se roba el presupuesto de ciencia. Es que el científico no tenga que rifar un carro para comprar reactivos.

EL COSTO DE NO TENER UN PLAN

Cada joven que se va se lleva RD$2 millones que el Estado invirtió en su educación. Se lleva 20 años de crianza. Se lleva las ideas que aquí no pudo ejecutar. Y deja un hueco. Por eso no tenemos gerentes, por eso importamos médicos, por eso las empresas no escalan. Porque el que podía hacerlo está en Chile, en México, en Orlando.

Un país sin plan para su talento es un país que se alquila. Hoy alquila mano de obra barata. Mañana no tendrá ni eso, porque hasta para irse habrá que competir.

No hay un plan para que el talento se quede. Y mientras eso sea así, el “sueño dominicano” seguirá siendo el mismo: irse. Y el que se quede, que lo haga por resignación, no por oportunidad.