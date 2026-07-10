Francia derrota a Marruecos y es primer semifinalista Mundial

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BOSTON, Estados Unidos.– La selección de Francia avanzó a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer 2-0 a Marruecos en los cuartos de final, en un partido donde Kylian Mbappé volvió a ser protagonista y los campeones defensores demostraron su poderío ofensivo.

El conjunto francés abrió el marcador en la segunda mitad por intermedio de Mbappé, quien, pese a fallar un penal durante el encuentro, respondió con una brillante definición para poner en ventaja a los dirigidos por Didier Deschamps. Posteriormente, Ousmane Dembélé amplió la diferencia y aseguró el triunfo europeo.

Marruecos, que buscaba repetir su histórica actuación de Catar 2022 y convertirse nuevamente en protagonista entre los mejores equipos del mundo, no logró encontrar respuestas ofensivas ante una defensa francesa bien organizada. El combinado africano apenas pudo inquietar al guardameta Mike Maignan en los minutos finales.

Con esta victoria, Francia se convierte en la primera selección clasificada a las semifinales del Mundial 2026 y mantiene vivo su objetivo de alcanzar una tercera final consecutiva de la Copa del Mundo. Su próximo rival saldrá del duelo entre España y Bélgica.

Mbappé alcanzó además una nueva marca histórica al sumar 20 goles en partidos mundialistas, igualando el registro de Lionel Messi en la máxima competición del fútbol internacional.

Marruecos se despide del torneo tras otra destacada participación, consolidándose como una de las selecciones africanas más competitivas de la historia reciente de los Mundiales.