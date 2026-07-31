Expo Centenaria revive un siglo de historia de los JCC 2026

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SANTO DOMINGO.- La historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe cobra vida en la Expo Centenaria Santo Domingo 2026, una muestra interactiva instalada en el Museo del Deporte Dominicano que invita al público a recorrer los 100 años del evento deportivo regional más antiguo del mundo.

La exposición, organizada por el Comité Organizador de Santo Domingo 2026, combina elementos históricos, tecnológicos y educativos en un recorrido diseñado para toda la familia. Desde su entrada, los visitantes son recibidos por un logo tridimensional de los Juegos y una instalación con los colores oficiales del certamen, convertidos en uno de los principales atractivos para fotografías.

La muestra incluye la exhibición “100 años de pasión compartida”, que repasa la evolución de los Juegos desde 1926 mediante fotografías de destacados atletas dominicanos, pantallas interactivas y módulos con datos históricos. Entre ellos destacan el origen del fuego centroamericano en Teotihuacán y la suspensión de la justa en 1942 debido a la Segunda Guerra Mundial.

En el segundo nivel, la sección “República Dominicana en los Juegos” rinde homenaje a las ediciones celebradas en el país, con afiches, estampillas conmemorativas, medallas, uniformes y otros objetos históricos. También se resaltan gestas emblemáticas, como la medalla de bronce conquistada por la selección femenina de voleibol en Santo Domingo 1974.

La experiencia incluye estaciones interactivas, una zona infantil y un túnel de luces, además de la posibilidad de posar en un podio con réplicas de medallas y recibir una fotografía digital gratuita.

La Expo Centenaria permanecerá abierta de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche en el Museo del Deporte Dominicano, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

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