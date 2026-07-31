Advierte desafíos del mango de RD ante la mosca de la fruta

Sánchez Roa dijo este 30 de julio del 2026 que la plaga afecta otros cultivos pero el mayor impacto es en el mango.

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SANTO DOMINGO.– El economista, agrónomo y exsenador Adriano Sánchez Roa advirtió que la mosca de la fruta constituye uno de los principales desafíos para la producción agrícola dominicana, en especial para el mango, cultivo de gran importancia económica y de exportación para zonas como Baní, San Cristóbal y Azua.

Durante una entrevista en el programa Toque Final, conducido por Julio Martínez Pozo, el exlegislador explicó que este insecto es propio de los países tropicales y permanece activo gran parte del año debido a las condiciones climáticas.

Detalló que la hembra deposita sus huevos en el fruto mediante un ovipositor, dando origen a larvas que provocan daños y pudrición.

Aunque la plaga también afecta cultivos como guayaba, aguacate y naranja, sostuvo que el mayor impacto económico y social recae sobre el mango por su peso en las exportaciones y el sustento de miles de productores.

FORTALECER LA SANIDAD VEGETAL

Sánchez Roa afirmó que el control de esta plaga requiere personal especializado en sanidad vegetal y consideró necesario revisar la cancelación de cientos de técnicos ocurrida desde 2020.

Indicó que las labores de monitoreo y control deben estar a cargo de profesionales capacitados para garantizar una respuesta efectiva frente a las amenazas fitosanitarias que enfrenta el país.

Sobre la suspensión de las exportaciones de mango hacia Estados Unidos, explicó que existe un protocolo entre el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) y el Ministerio de Agricultura, el cual contempla inspecciones, monitoreo y notificaciones para corregir posibles fallas antes de aplicar restricciones.

an/am