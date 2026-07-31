Dice seguro cubre reducción mamaria por razones médicas

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SANTO DOMINGO.– La reducción mamaria indicada por razones médicas, y no únicamente con fines estéticos, forma parte de las prestaciones cubiertas por el Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo, informó el cirujano plástico, reconstructivo y estético, Emmanuel Pérez.

El especialista explicó que la Resolución No. 624-02 del CNSS contempla la cobertura para procedimientos relacionados con la gigantomastia, hipertrofia mamaria sintomática y ginecomastia, siempre que el paciente cumpla con los criterios médicos establecidos.

DIFERENCIA ENTRE CIRUGÍA ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA

Pérez aclaró que no todas las reducciones mamarias califican para ser cubiertas por el sistema, ya que la aprobación depende de si la intervención responde a una necesidad médica y no a un propósito exclusivamente estético.

Explicó que cuando el exceso de tejido mamario provoca dolor de espalda, cuello u hombros, limita las actividades diarias o genera complicaciones de salud, la cirugía puede considerarse reconstructiva o funcional y, por tanto, estar incluida dentro de la cobertura del SFS.

EVALUACIÓN MÉDICA ES INDISPENSABLE

El especialista señaló que condiciones como la gigantomastia y la hipertrofia mamaria sintomática pueden ocasionar dolor crónico, alteraciones posturales, lesiones en la piel y dificultades para realizar actividades físicas, por lo que requieren una evaluación clínica integral.

Durante una entrevista en el segmento de salud del programa Al Mediodía, La Plataforma, precisó que la cobertura no implica un acceso automático al procedimiento, ya que cada caso debe ser analizado de forma individual y respaldado con la documentación médica correspondiente.

Pérez destacó que esta prestación amplía el acceso a tratamientos que impactan positivamente la salud y la calidad de vida de los pacientes, al tiempo que exhortó a la población a buscar orientación con especialistas certificados y evitar información sin respaldo científico.

an/am