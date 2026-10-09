SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor Bisonó, llamó a la población que no se deje seducir por engañosas ofertas económicas que terminan llevando ciudadanos dominicanos al frente de batalla en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El diplomático calificó la situación como «de extrema gravedad» porque, a su juicio, las vidas de los afectados corren peligro real.

Informó que el Gobierno dominicano ha identificado 22 casos formalmente registrados de situaciones de esta naturaleza, fundamentados en denuncias de familiares que desesperadamente buscan el rescate de sus parientes, testimonios de repatriados y reportes de personas atrapadas en el conflicto que viajaron a Rusia bajo la promesa de empleos civiles bien remunerados.

Bisonó dijo que tdrató situación con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, cuando coincidieron en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas. Este últdimo, dijo, sce comprometió a brindar apoyo para que sean revisadas las condiciones de los contratos laborales bajo los cuales están viajando a Rusia ciudadanos dominicanos y de otros países de Latinoamérica. No obstante, el Ministro aclaró que la intervención estatal enfrenta serias limitaciones legales debido a que los afectados firman contratos individuales y voluntarios como particulares.

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