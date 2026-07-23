Nicaragua responde críticas de RD al presidente Daniel Ortega

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MANAGUA.– El Gobierno de Nicaragua reaccionó este jueves con fuertes señalamientos contra las autoridades dominicanas luego de las críticas emitidas hacia el presidente Daniel Ortega, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuestionó la postura oficial de la República Dominicana.

El documento, titulado “Los sonidos del silencio, el barullo de la indignidad”, contiene duras expresiones contra la dirigencia política dominicana, a la que el Gobierno nicaragüense calificó de “voces vasallas y servidumbres vergonzosas”.

La Cancillería de Nicaragua sostuvo que los cuestionamientos realizados contra Ortega responden, a su juicio, a intereses políticos y rechazó las declaraciones provenientes de funcionarios dominicanos.

El intercambio de críticas ocurre en medio de tensiones diplomáticas por las posiciones asumidas por ambos gobiernos sobre la situación política de Nicaragua, donde organismos internacionales y sectores opositores han denunciado restricciones a las libertades civiles y cuestionamientos al sistema democrático.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han emitido una respuesta oficial al comunicado difundido por Managua.

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