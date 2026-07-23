Nicaragua responde críticas de RD al presidente Daniel Ortega

MANAGUA.– El Gobierno de Nicaragua reaccionó este jueves con fuertes señalamientos contra las autoridades dominicanas luego de las críticas emitidas hacia el presidente Daniel Ortega, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuestionó la postura oficial de la República Dominicana.
El documento, titulado “Los sonidos del silencio, el barullo de la indignidad”, contiene duras expresiones contra la dirigencia política dominicana, a la que el Gobierno nicaragüense calificó de “voces vasallas y servidumbres vergonzosas”.
La Cancillería de Nicaragua sostuvo que los cuestionamientos realizados contra Ortega responden, a su juicio, a intereses políticos y rechazó las declaraciones provenientes de funcionarios dominicanos.
El intercambio de críticas ocurre en medio de tensiones diplomáticas por las posiciones asumidas por ambos gobiernos sobre la situación política de Nicaragua, donde organismos internacionales y sectores opositores han denunciado restricciones a las libertades civiles y cuestionamientos al sistema democrático.
Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han emitido una respuesta oficial al comunicado difundido por Managua.
of-am
LETRINA..AY!…. LETRINA..LA «DIRIGENCIA DOMINICANA» LETRINA…REALLY?..LES RECUERDO QUE LA TAYOTA SOLO OBTUVO EL 29% DEL ELECTORADO REGISTRADO…Y SI FUERA HOY ESA «DIRIGENCIA» SERIA AL REDEDOR DEL 20% DE LO REPRESENTA LA DIRIGENCIA DOMINICANA…LETRINA LETRINA….COMO SIEMPRE DESINFORMANDO…EL PRM ES UN NARCO PARTIDO AL SERVICIO DEL IONISMO Y EL CAPITALISMO NEOLIBERAL ASESINO …LETRINA ..LETRINA CUANTOS PRM ESTAN PRESOS POR NARCOS?
Lambe kuuuuLoooo y por qué te molesta eres comunista? Eres nicaragüense? Te duele la basura de Daniel Ortega una rata de alcantarilla. Y que quieres que digan los demás países que si que no hay que hacer más elecciones por ñame al cuadrado como tú están gobernando esas basuras comunista. Y lo otro si el partido de gobierno solo tiene un 20 no tienes por qué palear imbecil soquete, pues pronto ustedes los de las fuerzas del pus estarán gobernando, gobernando, pero la funglode. Idiota cerebro de mosquito pelafustan analfabestia ignorante crápula termina tu escuela primaria para que no hable… Leer mas »
Suerte tiene este mongolo que Nicaragua no vale ni la atencion que se le tiene que prestar a ese Pais. Este Dictador no vale ni dos pesos. A quien le importa y le perjudica que Nicaragua sea una Dictadura? Este tipo no es nadie para a nadie importarle su existencia. A quien le duele no hacer negocios con Nicaragua?