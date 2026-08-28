Neyba: Entregan primera etapa del Residencial Vista del Lago

El proyecto habitacional, entregado este 26 de agosto, representa una inversión de RD$352 millones.

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BAHORUCO. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Jean Luis Rodríguez, encabezaron la entrega de la primera etapa del proyecto habitacional Residencial Vista del Lago I & II, en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco.

La entrega constituye la segunda realizada por Rodríguez durante su primera semana al frente del MIVED, como parte de una gestión enfocada en dar seguimiento a los proyectos en ejecución y contribuir a la reducción del déficit habitacional.

Durante el acto, la vicepresidenta Raquel Peña exhortó a los beneficiarios a preservar el proyecto y establecer estatutos que permitan garantizar una convivencia organizada y sostenible.

“Con esto el presidente Luis Abinader está reafirmando nuestro compromiso de seguir construyendo soluciones habitacionales para mejorar y elevar la calidad de vida de los dominicanos”, expresó.

INVERSIÓN Y BENEFICIARIOS

Por su parte, el ministro Jean Luis Rodríguez agradeció a las familias beneficiadas por la confianza depositada en el proyecto y aseguró que el acompañamiento del MIVED continuará después de la entrega de las viviendas.

El Residencial Vista del Lago representa una inversión de RD$352 millones, gestionada a través de FONVIVIENDA, de los cuales RD$76 millones corresponden al subsidio estatal.

El proyecto se levanta sobre un terreno de aproximadamente 7,400 metros cuadrados y contempla 240 apartamentos. En esta primera etapa fueron entregadas 128 unidades, mientras que 70 familias en condiciones de vulnerabilidad fueron priorizadas como beneficiarias.

Las viviendas cuentan con sala, comedor, cocina, balcón y área de lavado, además de gazebos, áreas verdes y recreativas, vías de acceso asfaltadas e instalaciones eléctricas y sanitarias.

El MIVED informó que realizó un levantamiento socioeconómico de las familias beneficiadas para identificar sus condiciones y garantizar una distribución equitativa de las soluciones habitacionales.

an/am