Netanyahu quiere poner fin a la ayuda militar estadounidense

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JERUSALÉN.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que quiere poner fin a la ayuda militar estadounidense “tan pronto como sea posible” porque Israel ya puede autofinanciar sus operaciones.

“Quiero que se acabe la ayuda estadounidense”, dijo Netanyahu en una tertulia televisiva.

Preguntado sobre plazos, respondió que apuesta “por un ajuste gradual” que debe completarse en “10 años”.

“Agradezco mucho el apoyo que hemos recibido, estoy seguro de que ustedes también lo aprecian”, añadió.

Netanyahu contrastó su postura actual con la de su primer mandato, cuando no contemplaba renunciar al respaldo financiero de Washington.

“No necesitamos eso. Es como la asistencia social. Ahora digo que nosotros también podemos, porque nuestra economía pronto alcanzará el billón de dólares. Ya no es una economía pequeña, ni siquiera enorme, sino una economía mediana. Podemos financiar esta pequeña fracción nosotros mismos”, sostuvo.

Aseguró que el proceso podría empezar de inmediato.Aunque EE.UU. e Israel siguen siendo aliados, la reciente guerra conjunta contra Irán abrió tensiones.

Mientras Washington, con Donald Trump, impulsa negociaciones con Teherán sin descartar ataques, Israel se niega a asumir compromisos y bombardeó y ocupó el sur del Líbano alegando defensa de sus intereses nacionales.