NEPAL: Aumentan a más de 1.200 los muertos por la riada

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NEPAL 2 Sep.- El balance de muertos a causa de las devastadoras inundaciones registradas la semana pasada en el norte de Nepal, en una zona fronteriza con China, ha superado ya el umbral de los 1.200 muertos, según las autoridades nepalíes, que sitúan cerca de los 5.000 los desaparecidos.

La Policía de Nepal ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que hasta la fecha se han recuperado 1.222 cuerpos, la mayoría de ellos en Chitwan, Nawalparasi Este y Nawalparasi Oeste. Así, ha matizado que del total de fallecidos, 406 son hombres, 236 mujeres, 83 niñas y 38 niños, si bien hay decenas de personas sin identificar.

El texto apunta a que en total ya son 4.875 las personas que se encuentran en paradero desconocido, 4.274 de ellas nepalíes, además de 601 extranjeros, mientras que la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha resaltado que los equipos de emergencia han rescatado por el momento a 11.993 personas, incluidos 273 extranjeros que han sido evacuados por vía aérea.

En este sentido, ha detallado que cerca de 300 personas han resultado heridas en el desastre, 182 de las cuales ya han recibido el alta. Asimismo, ha destacado que más de 21.300 agentes, entre ellos más de 7.900 policías y 9.200 militares, están desplegados para apoyar las labores de búsqueda y rescate, así como la entrega de ayuda de primera necesidad a los damnificados.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, ha declarado que el Gobierno no tiene más remedio que «afrontar la devastación causada por las inundaciones con valentía y determinación» en una nueva comparecencia ante el Parlamento, donde ha ofrecido información sobre los últimos avances en el marco de las operaciones de búsqueda y rescate.

Shah ha afirmado que las inundaciones «no son solo una tragedia para los tres distritos más afectados del país, sino una calamidad nacional». «Este no es solo el sufrimiento de Rasuwa, Nuwakot y Dhading. Es un golpe compartido para todo el país», ha señalado, antes de añadir que el Gobierno ha aceptado brindar «tranquilidad» en lugar de «dejarse abrumar por el dolor»..

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