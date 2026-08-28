Navarro Gonzalo Castillo lidera valoración presidencial del PLD

Navarro afirmó este 27 de agosto que Castillo crece en aceptación dentro y fUera del PLD.

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SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, afirmó este jueves que los adversarios de esa organización, tanto desde el oficialismo como desde lo que calificó de “pseudo oposición”, intentan posicionar relatos de conspiración, conflictos y división en las filas peledeístas.

Sin embargo, sostuvo que esas versiones contrastan con la realidad de un PLD que, a su juicio, se mantiene cada vez más sólido y unido, concentrado en ejercer una oposición responsable y en fortalecer sus estructuras.

GONZALO CASTILLO Y LA CARRERA PRESIDENCIAL

Navarro aseguró que el PLD continúa avanzando en la valoración de la población y perfilando su figura presidencial para las elecciones de 2028.

En ese contexto, señaló que el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo se ha convertido en el aspirante mejor valorado dentro del PLD y, según afirmó, también en la sociedad dominicana.

Destacó su trayectoria en los sectores público y privado, así como el trabajo de la estructura política que le acompaña en la construcción de su proyecto presidencial.

“Gonzalo Castillo ha apostado a la unidad y al desarrollo del PLD, mostrando en todas sus acciones respeto por los demás aspirantes y trabajando sin descanso en la construcción de un proyecto de nación”, expresó Navarro.

APOYO A LA CONSULTA CIUDADANA

El dirigente peledeísta afirmó que Castillo respalda la Consulta Ciudadana convocada por el PLD para el próximo 18 de octubre, al considerar que constituye una vía democrática para medir el nivel de valoración de los aspirantes presidenciales.

Navarro explicó que, como parte de ese proceso, Castillo ha sostenido encuentros directos con más de 15,000 personas en distintas zonas del país, con el propósito de escuchar sus inquietudes e intercambiar ideas.

Asimismo, indicó que el proyecto Gonzalo 2028 ha desarrollado cientos de actividades en provincias, municipios, distritos municipales y comunidades del exterior.

an/am