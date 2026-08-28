Filme dominicano «La corta vida de las flores» llega a los cines

La producción, que llegó a los cines dominicanos este 27 de agosto, aborda temas como la memoria y los lazos afectivos.

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Santo Domingo, 28 ago (Prensa Latina) La película dominicana La Corta Vida de las Flores, ópera prima del director Pablo Lozano, se exhibe a partir de hoy en República Dominicana, después de obtener cuatro galardones en el Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD 2026.

La producción, protagonizada por Héctor Aníbal y Judith Rodríguez, obtuvo en ese certamen los premios a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guion, este último para Juan Antonio Bisonó.

El filme presenta la historia de Rommel y Roxanna, una pareja de mediana edad que espera el nacimiento de su primer hijo y cuya relación comienza a tambalear cuando un recuerdo del pasado sale a la luz durante una sesión con su partera.

La revelación lleva a ambos personajes a revisar los motivos que los unieron y a preguntarse si su vínculo nació de un amor auténtico o de las circunstancias.

OTROS ACTORES DEL REPARTO

La cinta combina drama y romance para abordar temas como la memoria, los lazos afectivos y las decisiones que determinan el rumbo de una familia, al tiempo que construye una mirada sobre la vida cotidiana y las relaciones humanas.

El reparto incluye, además, a Isabel Spencer, Yasser Michelén, Inti Santana, Lidia Ariza, Mercedes Morales y Carlota Carretero.

El largometraje representa el debut de Lozano en la dirección cinematográfica. El realizador es egresado de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba y ha desarrollado una trayectoria como productor y docente.

Entre los proyectos en los que ha participado figura Pepe, película que consiguió el Oso de Plata a Mejor Director en la Berlinale de 2024, además de Candela y Books & Drinks, presentadas en festivales internacionales. lam/mpv

an/am