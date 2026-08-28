Ministerio de Salud RD refuerza la prevención del dengue

Este jueves el Ministerio de Salud Pública intervino varios sectores con medidas de descacharrización, fumigación.

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Santo Domingo, 28 ago (Prensa Latina) El Ministerio dominicano de Salud Pública mantiene hoy las acciones de prevención y control del dengue mediante jornadas de fumigación, eliminación de criaderos y orientación a las familias.

El propósito es reducir la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Las autoridades sanitarias desarrollan estas intervenciones a través de las Direcciones Provinciales de Salud y las Áreas de Salud, con énfasis en el retiro de recipientes y objetos que puedan acumular agua, lo cual constituye la principal condición para la proliferación del mosquito.

El dengue es una dolencia viral que puede presentarse con fiebre elevada, dolor de cabeza intenso, molestias detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, así como náuseas y erupciones cutáneas.

Ante la aparición de estos síntomas, especialmente de fiebre acompañada de dolores intensos, las autoridades recomiendan acudir a un centro de salud y evitar la automedicación.

La identificación oportuna de signos de alarma resulta fundamental para prevenir complicaciones.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, llamó a la población a participar activamente en la prevención y mantener bajo vigilancia los espacios alrededor de las viviendas.

Como parte de la campaña nacional «Ganémosle al Dengue», bajo el lema «Elimina, Limpia y Tapa», el Ministerio impulsa jornadas comunitarias de fumigación y orientación, junto con recomendaciones para revisar patios, solares y alrededores de las viviendas.

Las autoridades aconsejan desechar botellas, latas, neumáticos y otros objetos capaces de acumular agua, mientras los tanques y demás recipientes de almacenamiento deben permanecer correctamente tapados y recibir limpieza periódica.

También recomiendan aplicar cloro de forma periódica en las paredes internas de tanques y otros depósitos, como medida complementaria para reducir las condiciones favorables a la reproducción del mosquito. ocs/mpv

an/am