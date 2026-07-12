N. YORK: Instituto Duartiano destaca el éxito Feria del Libro

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NUEVA YORK.- El Instituto Duartiano USA destacó el éxito del Festival del Libro y la Cultura Dominicana celebrada en la escuela George Washington, del Alto Manhattan.

Arelis Mejía, presidenta del organismo, consideró que la feria fortalece la identidad nacional, promueve la lectura y proyecta la riqueza cultural de la República Dominicana entre las nuevas generaciones de la diáspora.

Asimismo, resaltó el compromiso y la visión de los principales organizadores del festival: Rey Andújar, director de Cultura Dominicana en el Exterior, y el ministro de Cultura de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo, «cuya gestión hizo posible un evento de gran impacto cultural y educativo para la comunidad dominicana en Estados Unidos».

Agregó que el festival constituye un valioso espacio para fortalecer los vínculos entre la República Dominicana y su diáspora, fomentar el amor por la lectura y difundir los valores históricos, culturales y patrióticos que distinguen al pueblo dominicano.

Finalmente, el Instituto Duartiano USA felicitó a escritores, artistas, voluntarios, patrocinadores e instituciones participantes por contribuir al éxito de esta celebración, y reafirmó su compromiso de respaldar iniciativas que promuevan el legado de Juan Pablo Duarte, la identidad nacional y el desarrollo cultural de los dominicanos dentro y fuera del país.

El evento reunió durante tres días a escritores, artistas, intelectuales y gestores culturales en una amplia programación dedicada a la literatura, las artes y el patrimonio dominicano.