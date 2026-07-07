N. JERSEY: Candidata al Desfile llama a enfrentar feminicidios

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NUEVA JERSEY.- Johanna Molina, candidata a Reina del 37.º Desfile Estatal Dominicano de New Jersey y representante de la provincia Santiago Rodríguez, pidió a la sociedad dominicana unir esfuerzos ante el aumento de feminicidios en República Dominicana.

Molina citó cifras de la Fundación Vida Sin Violencia que documentan 47 feminicidios íntimos en el primer semestre de 2026, un 74% más que en igual periodo de 2025.

“Detrás de cada feminicidio hay una vida que pudo salvarse, una familia destruida y una sociedad que debe preguntarse qué más puede hacer para prevenir esta violencia. No podemos ver estas cifras como algo normal”, afirmó.

Molina es sobreviviente de violencia doméstica. Tras separarse, emigró a Estados Unidos y vivió ocho meses con su hijo en un refugio. Hoy usa esa experiencia para crear conciencia sobre la importancia de denunciar a tiempo y fortalecer las redes de protección para las mujeres.

“Yo tuve la oportunidad de salir adelante y comenzar una nueva vida. Muchas mujeres no llegan a tener esa oportunidad. Por ellas debemos actuar antes de que sea demasiado tarde”, dijo.

Licenciada en Administración Turística y Hotelera, considera que la educación, el acompañamiento psicológico, el fortalecimiento institucional y la participación comunitaria son claves para prevenir la violencia de género.

Como aspirante a Reina, aseguró que busca usar la visibilidad del certamen para promover mensajes de prevención, respeto y protección hacia las mujeres, especialmente en la comunidad dominicana.

“Si esta candidatura permite que una mujer encuentre el valor para pedir ayuda o que una familia identifique señales de violencia antes de una tragedia, habrá valido la pena cada esfuerzo”, sostuvo.

Molina señaló que combatir los feminicidios exige un compromiso permanente de autoridades, familias, escuelas, iglesias y toda la sociedad, y no solo reaccionar cuando ocurre una tragedia.

Su llamado ocurre en medio de la creciente preocupación por el aumento de casos de violencia contra la mujer en República Dominicana, que especialistas consideran demanda acciones preventivas más efectivas y una respuesta coordinada.

Con su testimonio de superación, tras sobrevivir a la violencia doméstica y reconstruir su vida desde un refugio en Estados Unidos junto a su hijo, Molina busca convertir su candidatura en un espacio de conciencia social.