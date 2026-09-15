Museos Iberoamérica analizan en RD los retos del patrimonio

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Representantes de instituciones museísticas y especialistas de 18 países de Iberoamérica se reúnen en República Dominicana para analizar los principales desafíos y oportunidades del sector durante el 12.º Encuentro Iberoamericano de Museos (EIM), inaugurado este lunes por el Programa Ibermuseos y la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura.

La ceremonia inaugural tuvo lugar en el Centro Indotel Cultura Digital, Edificio René del Risco Bermúdez, con las palabras de bienvenida del director general de Museos, Joan Ferrer, bajo el lema “Patrimonios compartidos, futuros comunes”.

PATRIMONIO Y FUTUROS COMUNES

Durante el encuentro, que se desarrolla del 14 al 16 de septiembre en Santo Domingo, Mônica Barcelos, coordinadora de la Unidad Técnica del Programa Ibermuseos, destacó la participación de más de 80 voces de la región para reflexionar sobre el papel de los museos frente a los cambios sociales, tecnológicos y ambientales.

La presidenta del Consejo Intergubernamental de Ibermuseos, Fátima Roque, resaltó que el patrimonio no debe entenderse únicamente como una herencia del pasado, sino también como aquello que las sociedades deciden valorar y transmitir a las futuras generaciones.

NUEVOS RETOS PARA LOS MUSEOS

La agenda incluye debates sobre diversidad, apropiación social del patrimonio, inteligencia artificial y su impacto en las narrativas museales, así como la protección de territorios bioculturales ante los riesgos climáticos.

El coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano, Enrique Vargas, también participó en la apertura, que concluyó con las palabras del ministro de Cultura dominicano, Roberto Ángel Salcedo, quien destacó la cooperación cultural y el fortalecimiento de los museos como espacios de conocimiento, diálogo, participación ciudadana y preservación de la memoria colectiva.

El encuentro busca promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas para fortalecer las políticas públicas y las estrategias de los museos ante los nuevos desafíos.

COOPERACIÓN REGIONAL

Ibermuseos es el principal programa intergubernamental de cooperación para los museos de Iberoamérica. Desde 2007 trabaja en el fortalecimiento de políticas públicas, la formación de profesionales y la protección del patrimonio museológico, mediante una red que conecta a 22 países y más de 10,000 instituciones.

an/am