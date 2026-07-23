Mundial de fútbol y futuro de la salud (OPINION)

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La conquista del Mundial de Fútbol 2026 por España trasciende la obtención de una copa. Representa el triunfo de un modelo de formación basado en inteligencia táctica, excelencia técnica, preparación física y fortaleza mental.

Bajo la conducción magistral de Rodri, la creatividad de Pedri, el talento precoz de Lamine Yamal y el desequilibrio de Nico Williams, España confirmó que las grandes selecciones se construyen durante años sobre sólidos programas de desarrollo infantil.

Al frente estuvo Argentina, liderada por Lionel Messi, cuya visión periférica, lectura táctica, capacidad y liderazgo emocional, fueron determinantes para conducirla a la final acompañado por Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister y Cristian Romero.

El mayor impacto de la Copa Mundial de Futbol 2026 se vivió en millones de hogares donde niños rieron, gritaron, lloraron y abrazaron a sus padres. Desde el punto de vista de la neurociencia, la alegría fortalece la autoestima y alimenta la ilusión; y la derrota, enseña resiliencia, tolerancia a la frustración y respeto por el adversario.

Como pediatra clínico recomiendo el futbol porque favorece el desarrollo infantil, mejora la capacidad cardiorrespiratoria, fortalece huesos y músculos, perfecciona la coordinación neuromotora, estimula las funciones ejecutivas del cerebro y disminuye el riesgo de sobrepeso, obesidad, ansiedad y depresión.

Es útil señalar que los verdaderos campeones no son solo quienes levantan un trofeo, sino también los padres que transforman la inspiración que generan figuras como Messi, Rodri o Lamine Yamal, en una oportunidad para que sus hijos practiquen deportes, aprendan a ganar con humildad y a perder con dignidad.

Ahora la familia debe enseñar que no basta con admirar a los campeones desde el televisor; sino que esa admiración debe concretizarse llevando los niños al parque, al club, al play y a la cancha porque ahí es donde nacen los triunfadores de esa disciplina.

Es que el mayor legado de este evento no será el título conquistado por España, sino la inspiración que deja en millones de niños para formarse y transitar el camino del éxito.

Por otro lado, en la sociedad actual, a mi entender, el fútbol adquiere una dimensión sanitaria porque cada hora que un niño dedica a correr detrás de un balón representa una hora menos de inactividad física, aislamiento social y exposición digital excesiva.

Como pediatra clínico, observo el Mundial de Futbol desde una perspectiva diferente. No veo únicamente goles, estadísticas o sistemas tácticos; veo una poderosa herramienta de promoción de la salud, prevención de enfermedades y formación del carácter.

La Copa del Mundo termina cada cuatro años, pero la infancia solo ocurre una vez.

jpm-am