Mundial copia estilo Superbowl para espectáculo medio tiempo

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Ciudad de México, 10 jul.- Visto lo visto hasta ahora en la Copa Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026 no es de extrañar una norteamericanización más.

Si se dieron atropellos contra delegaciones visitantes e injerencias políticas en cuestiones de reglas, que más da tener un espectáculo de medio tiempo para la final del venidero 19 de julio al estilo Superbowl.

De hecho, sería pura ganancia si intentara dar un toque a la mayoría de las culturas involucradas, pero quizás es pedir demasiado y debemos conformarnos con pinceladas al estilo Bad Bunny.

Para esta ocasión será el turno de Justin Bieber, Burna Boy, Shakira, Madonna y BTS, y aunque los orígenes de cada uno son variopintos, no creo que vayan a homenajear sus raíces, sino a cantar los temas más populares.

Ojalá la organización sin ánimo de lucro Global Citizen, que produce conciertos a gran escala para llamar la atención sobre problemas como el hambre y la pobreza, haga honor a su misión con un adecuado abanico musical.

Según la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), más de mil millones de personas vieron al menos una parte de la final entre Argentina y Francia en Qatar 2022, y el objetivo es al menos igualar ese monto en el MetLife de Nueva Jersey.

La banda Coldplay, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el coro de la PS22, un coro de primaria de Staten Island, también participarán en el espectáculo, que según susorganizadores durará apenas 11 minutos.

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