Mujeres que Brillan reconoce a 11 por sus aportes y trayectoria

Galardonadas de Mujeres que Brillan en la octava edición de Days to Shine.

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SANTO DOMINGO.- En el marco de la octava edición de Days to Shine, se celebró la quinta entrega del Premio Mujeres que Brillan, reconocimiento que destaca a mujeres cuyos logros y aportes generan impacto desde distintas áreas profesionales.

La actividad, realizada en el Hotel El Embajador y conducida por Pamela Sued, contó con las palabras de Evelyn Betancourt, fundadora de Days to Shine; Gloria Reyes, ministra de la Mujer; los socios fundadores de la plataforma y Emilio Estefan, productor musical y socio de Days to Shine.

Bajo el lema “SHINE NOW”, la edición 2026 resaltó historias vinculadas con la acción, el compromiso, la inspiración y la transformación.

LAS GALARDONADAS

Erika de la Vega fue distinguida como madrina del premio por su trayectoria como comunicadora, actriz, productora y creadora del podcast En Defensa Propia.

Tania Báez recibió el reconocimiento en Reinvención, por su evolución profesional tras más de tres décadas en televisión y su posterior incursión en conferencias, mentoría y producción audiovisual.

En Deporte fue reconocida Chandra Capozzi, atleta de alto rendimiento y número uno del pádel femenino dominicano, además de primera dominicana en ingresar al Top 10 femenino de la United States Padel Association.

Noribel Medina de Haché recibió el galardón en Turismo por su aporte al posicionamiento de Cap Cana, mientras que Luisa Feliz fue reconocida en Gastronomía por su trayectoria y promoción de la cocina dominicana.

PRIMERA ASTRONAUTA ANALOGA DOMINICANA

La categoría Next Gen distinguió a Alba Vásquez, primera astronauta análoga dominicana y fundadora de AstroQuisqueya.

En Comunicación fue premiada Yizette Cifredo; en Creatividad, la fotógrafa Alondra Ángeles; en Emprendimiento de Belleza, Marielis Ramos, fundadora de Hair Plus; en Moda, la artista y empresaria Mónica Varela; y por Trayectoria Profesional, Diomares A. Musa Fiallo, vicepresidenta de Desarrollo de Mercado, Productos y Canales de Humano Seguros.

La quinta edición de Mujeres que Brillan reafirmó el propósito de Days to Shine de visibilizar historias capaces de inspirar y abrir oportunidades para otras mujeres, bajo un mensaje central: el momento para brillar es ahora.

an/am