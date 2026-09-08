Mujeres diosas, imbatibles y sobresalientes en su oficio 

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Un pequeño pais del caribe, con tierras que producen toda clase de alimentos, exquisitas frutas tropicales que llegan a tierras lejanas, con cientos de especies de árboles y densos bosques que se tornan rojo y amarillo cuando los flamboyanes florecen, fue bendecido por Dios.

Su extensas playas, grandes cadenas de montañas y su gente siempre alegre, aun en la pobreza, no parecen las de un pais de apenas 48 mil kilómetros cuadrados: un punto en el globo terrestre.

La nueva Miss Mundo 2026, Joheirry Mola, es una diosa de nuestra tierra. Mujer hermosa, con rasgos criollos, una sonrisa seductora, una personalidad imponente y con un historial que pone en evidencia su inteligencia y capacidad. Docente, locutora, modelo y gestora de proyectos sociales, de 24 años, hizo historia este 5 de septiembre al convertirse en la segunda dominicana en ganar Miss Mundo, 44 años después de Marisela Álvarez y 26 años después de que Amelia Vega se coronara Miss Universo.

Así como ella, esta pequeña isla tiene otras beldades que parecen diosas y que son altamente competitivas en cada certamen de belleza.

En atletismo tenemos otra de las grandes mujeres que nuestra pequeña isla produce. Marileidy Paulino. Imbatible. Casi al mismo tiempo que se anunciaba la nueva Miss Mundo 2026, esta increíble atleta gana por cuarta vez la Liga Diamante en los 400 metros. Ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París en 2024, en el campeonato mundial de atletismo en el 2023, en Budapest, en el campeonato Iberoamericano en el 2022 y en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe en su patria. Una mujer de oro macizo, perseverante, disciplinada y orgullosa de su patria.

Las Reinas del Caribe en voleibol han ganado oro en decenas de torneos internacionales y especialmente en los recientes juegos Centroamericanos y del Caribe. Cuentan con múltiples medallas de oro en el Campeonato de la Confederación NORCECA (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y se han mantenido por más de una década dentro de los primeros 10 puestos del ranking mundial de la Federación Internacional de Voleibol.

En política

En el mundo de la política, un nombre basta: Milagros Ortiz Bosch, sinónimo de ética y conducta intachable. A sus 90 años aún sigue trabajando incansablemente por la transparencia en el quehacer público. Pero otras decenas de mujeres sobresalen en este ámbito como Carolina Mejia, Raquel Peña, Faride Raful, Cristina Lizardo y Margarita Cedeño. En el periodismo se destacan Nuria Piera, Alicia Ortega, Marisela Álvarez, Miralba Ruiz, Jatnna Tavarez, Anibelca Rosario y Milagros German. En el cine Zoe Saldaña y en la justicia Yeni Berenice.

Forbes hace una lista de las 50 mujeres más destacadas de República Dominicana. Las hay en todos los campos: desde científica de la NASA hasta antropóloga en Egipto en busca de la tumba de Cleopatra.

Una pequeña isla ¿cómo puede producir tantos milagros?

jpm-am