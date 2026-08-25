Muere Dolly Parton, leyenda de la música country de los EEUU

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Dolly Parton

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WASHINGTON 25 Ago.- La cantante estadounidense de música country, Dolly Parton, ha fallecido a los 80 años de edad, según ha anunciado su sobrino, Bryan Seaver, en un vídeo difundido este martes en la red social ‘X’.

«Es un honor, un honor mezclado con orgullo y mucha tristeza. Pero la tristeza se queda con nosotros, no con Dolly. Dolly ha vivido en la luz y ahora está en los brazos de Jesús», ha expresado Seaver.

Nacida el 19 de enero de 1946 en Tennessee, la estrella del country se consolidó en la música y alcanzó la fama a partir de 1977 con el lanzamiento de ‘Here You Come Again’, álbum que superó el millón de copias vendidas.

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12 minutos hace

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