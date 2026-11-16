Muere cabo de la Policía y civil resulta herido en tiroteo Verón

El agente fallecido fue identificado como Wilkin Belén, adscrito al Departamento de la Policía en Verón, mientras que el herido es Miguel Luciano, quien recibe atención médica en un centro de salud por impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el suceso se produjo en un colmado donde los hombres al parecer tuvieron una discusión que derivó en una riña.

Según esta versión, Luciano abandonó el establecimiento y regresó momentos después con un arma de fuego, con la que disparó contra el agente, quien repelió la agresión.

La Policía indicó en un comunicado, que profundiza las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.