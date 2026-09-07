Moscú y Piongyang inauguran puente conecta a ambos países

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PIONGYANG/MOSCU 7 Sep.- Las autoridades de Rusia y Corea del Norte han celebrado este lunes una ceremonia para inaugurar el primer puente de carretera entre ambos países, que conectará ambos territorios a través del río Tumanaya, en el marco del refuerzo de los lazos bilaterales durante los últimos años.

Los primeros ministros de Rusia y Corea del Norte, Mijail Mushustin y Pak Thae Song, respectivamente, lanzaron los trabajos de construcción en abril de 2025, unas labores ya finalizadas en el puente, que tiene un kilómetro de largo y cuenta con dos carriles para permitir el tráfico entre ambos países.

El Gobierno ruso ha indicado tras la ceremonia, en la que Mishustin ha participado por videoconferencia, que también se ha construido un puesto fronterizo para gestionar alrededor de 300 vehículos diarios, garantizando «un transporte directo por carretera» entre Rusia y Corea del Norte.

«Estoy convencido de que la ampliación de la infraestructura de transporte fronterizo dará un poderoso impulso al desarrollo de la cooperación comercial, económica, científica, tecnológica y cultural entre Rusia y Corea del Norte», ha destacado Mishustin, según un comunicado publicado a través de redes sociales.

Moscú y Pyongyang han mostrado en numerosas ocasiones durante los últimos años su intención de reforzar su cooperación bilateral, en el marco del plan estratégico firmado en 2024, que ha suscitado numerosas críticas a nivel internacional, especialmente por los lazos militares entre ambos países.

Desde entonces, Corea del Norte ha reforzado su respaldo a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania, incluido el envío de miles de efectivos a la región rusa de Kursk, según han denunciado Ucrania y sus aliados occidentales, mientras que ambos países han intensificado también sus contactos políticos y diplomáticos.

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