Montecci será bicicleta oficial Centroamericanos y del Caribe

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SANTO DOMINGO, RD. – Montecci Bikes fue designada como la Bicicleta Oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una distinción que consolida su trayectoria como una de las principales marcas de ciclismo de alto rendimiento en América Latina y el Caribe.

El anuncio representa un reconocimiento a décadas de innovación, desarrollo tecnológico y respaldo al ciclismo competitivo, además de fortalecer la presencia de la marca en uno de los eventos deportivos más importantes de la región.

El CEO de Montecci Bikes, Henry Francisco, destacó que esta designación constituye un respaldo a la calidad y el desempeño de la marca, al tiempo que reafirma su compromiso con el éxito de la delegación dominicana en la cita regional.

«Esta designación representa un importante respaldo a una marca que ha demostrado, durante años, su capacidad para competir y ganar en los escenarios más exigentes del ciclismo internacional. La misma responde a las exigencias técnicas de la Federación Dominicana de Ciclismo, el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Dominicano», expresó.

Montecci llega a los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un amplio historial de éxitos deportivos. La marca acumula 19 victorias de etapa en la Vuelta Independencia Nacional, además de múltiples campeonatos nacionales y títulos en la clasificación general de esa competencia.

Su palmarés también incluye triunfos en prestigiosas pruebas internacionales como la Vuelta a Venezuela, Vuelta a Colombia, Clásico RCN, Clásico RPC de Panamá, Tour por la Paz de Guatemala, USA Crits, Harlem Skyscraper Cycling Classic, Iron Hill, Tour of Florida y el Trinidad & Tobago Cycling Tour, además de campeonatos nacionales en Guyana y Belice.

En la categoría máster, la marca ha conquistado el Campeonato Máster del Estado de California 2026, la Clásica Máster de Puerto Rico y los campeonatos estatales de Nueva Jersey y Nueva York. Asimismo, bicicletas Montecci han ocupado puestos de honor en anteriores ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Durante su trayectoria, la firma ha sido la bicicleta de destacados pedalistas dominicanos como Augusto Sánchez, Rafael Merán, Juana Fernández, Ismael Sánchez, William Guzmán, Deivi Capellán, Norlandis Taveras, Antony Rodríguez, Adderly Cruz, Yonathan Ogando, Rafael Alberto Ramos, Wellington Canela, Enmanuel Fernández, Junior Marte, Roniel Marte y José Guzmán, entre otros campeones nacionales e internacionales.

La dirección de Montecci afirmó que esta designación representa un nuevo hito para la empresa y fortalece su compromiso con el crecimiento del ciclismo de alto rendimiento en la región.

«Este reconocimiento nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con el desarrollo del ciclismo en América y el Caribe. Seguiremos trabajando para ofrecer bicicletas capaces de competir al más alto nivel y contribuir al éxito de atletas de todas las categorías», señaló la empresa.

Montecci Bikes es una marca especializada en bicicletas de ruta, montaña, gravel y triatlón. Su apuesta por la innovación, la calidad y el rendimiento la ha convertido en una referencia para ciclistas profesionales y aficionados en América Latina y el Caribe.

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