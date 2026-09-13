Molina y Albert Pujols ingresan Salón de la Fama de Cardenales

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SAN LUIS.— El puertorriqueño Yadier Molina y el dominicano Albert Pujols volvieron a provocar una ovación de pie en el Busch Stadium, esta vez durante una emotiva ceremonia en la que ambos fueron exaltados al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis.

La ceremonia se realizó el sábado, antes del encuentro entre los Cardenales y los Medias Blancas, y estuvo marcada por recuerdos, agradecimientos y momentos de profunda emoción.

Molina, quien defendió durante años la receptoría de San Luis, recibió la tradicional chaqueta roja que distingue a los miembros del Salón de la Fama del club. Durante su discurso, agradeció a entrenadores, compañeros, dirigentes y, especialmente, a su familia.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando recordó al coach José Oquendo, a quien atribuyó una influencia determinante en su desarrollo como jugador. También dedicó palabras especiales a su antiguo compañero de batería, Adam Wainwright, y recordó con emoción a su fallecido padre, Benjamín Molina Sr.

Molina también se dirigió a Pujols y rememoró los primeros años de su carrera, cuando su padre le pidió al estelar inicialista que cuidara de él. “No te preocupes, yo me encargo de él”, recordó Molina que le respondió Pujols.

Al subir al podio, Pujols calificó su exaltación como “uno de los mayores honores” de su vida y expresó su orgullo por compartir el reconocimiento con Molina, a quien llamó “mi hermanito”.

El dominicano también agradeció a Tony La Russa y al fallecido gerente general Walt Jocketty por confiar en él cuando apenas comenzaba su carrera en las Grandes Ligas.

Pujols cerró su intervención destacando a los aficionados de San Luis, a quienes definió como “los mejores aficionados del béisbol”, en reconocimiento a su pasión y lealtad hacia los Cardenales.

sp-am