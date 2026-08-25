Mochilas pesadas causan dolor y problemas columna en niños

El neurocirujano Lizardi De la Cruz advirtió este lunes sobre las consecuencias en la salud de los estudiantes el sobrepeso de las mochilas.

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SANTO DOMINGO.- El exceso de peso en las mochilas escolares puede provocar dolor lumbar y dorsal en los niños, además de agravar problemas de columna preexistentes, como la escoliosis y otras deformidades, advirtió el neurocirujano Lizardi De la Cruz.

El especialista recomendó a padres y centros educativos adoptar medidas para reducir la carga que los estudiantes transportan diariamente y fomentar hábitos adecuados de postura desde la infancia.

PREVENCIÓN DESDE LA INFANCIA

De la Cruz explicó que los menores suelen cargar libros y materiales escolares durante largos períodos y, en ocasiones, corren y juegan con las mochilas puestas, prácticas que pueden generar molestias musculares y aumentar los síntomas en quienes ya presentan alteraciones de la columna.

El llamado fue realizado durante su participación en el X Congreso de la Sociedad Dominicana de Cirugía de Columna, donde destacó la importancia de la prevención y del ejercicio regular para disminuir futuros problemas de espalda.

“LA MEJOR MEDICINA ES LA PREVENTIVA”

El neurocirujano aconsejó evitar las mochilas que se llevan sobre un solo hombro y considerar modelos con ruedas cuando sea necesario transportar una cantidad considerable de materiales.

También exhortó a las escuelas a asumir parte de la responsabilidad mediante la instalación de casilleros o lockers y la organización de los materiales según las asignaturas correspondientes a cada jornada.

De la Cruz aclaró que una mochila pesada no significa necesariamente que un niño desarrollará una hernia o necesitará cirugía. Sin embargo, señaló que el exceso de peso puede generar dolor y agravar condiciones preexistentes.

Ante un menor con dolor de espalda, recomendó identificar primero la causa antes de establecer un tratamiento. En casos de contracturas musculares pueden utilizarse fisioterapia y medicamentos, mientras que las deformidades importantes podrían requerir procedimientos especializados.

Asimismo, indicó que el sobrepeso puede aumentar la carga sobre la columna y contribuir al dolor de espalda, por lo que reducirlo puede formar parte del manejo de estos pacientes.

an/am