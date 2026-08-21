MOCA FC presenta su nueva plantilla con mira corona LDF

MOCA FC presenta su nueva cara en la temporada 2026-2027 de la LDF.

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MOCA, Espaillat.- Con una plantilla renovada, nuevos objetivos y la firme aspiración de conquistar el campeonato, MOCA Fútbol Club presentó oficialmente su equipo para la temporada 2026-2027 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), que comenzará este viernes 21 de agosto con un duelo ante Atlético Vega Real en el estadio Moca 85.

Durante el acto, celebrado en De La Finca Ranch Restaurant, fueron presentados los nuevos integrantes de la plantilla y los uniformes oficiales que utilizará el conjunto aurinegro durante la campaña, tanto en condición de local como de visitante.

El presidente del MOCA FC, Esteban Ferreira, destacó el trabajo realizado por la directiva para estructurar un equipo competitivo y capaz de responder a las expectativas de su afición.

“Estamos confiados en que el trabajo que realizamos cada día, tanto en el campo como en las oficinas, nos permitirá llevarle la alegría que espera nuestra fanaticada”, expresó Ferreira.

De su lado, el vicepresidente José Rodríguez explicó el nuevo formato de competencia de la LDF, que a partir de esta temporada estará dividido en los torneos Apertura y Clausura.

El Apertura comenzará este viernes y concluirá en diciembre, mientras que el Clausura se desarrollará de enero a abril de 2027. Los ocho equipos participantes disputarán una fase regular de ida y vuelta en cada torneo.

Los cuatro mejores conjuntos avanzarán a las semifinales, mientras que tanto esta etapa como la final se jugarán en series de ida y vuelta.

El director técnico, Jean Carlos Güell, resaltó la tradición futbolística de Moca y aseguró que el conjunto cuenta con una plantilla equilibrada y estructurada en todas sus líneas para competir por el título.

Debut ante Atlético Vega Real

MOCA FC debutará este viernes 21 de agosto, a las 6:00 de la tarde, frente a Atlético Vega Real, en el estadio Moca 85.

La temporada 2026-2027 estará dedicada al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona.

El partido será transmitido por CDN Deportes y el canal oficial de YouTube de la Liga Dominicana de Fútbol.

Las boletas tendrán un costo de RD$100 en gradas y RD$250 en el área VIP.

Plantilla aurinegra

La portería estará defendida por Alessandro Baroni, Pascual Ramírez y Robinson Robert.

En defensa figuran Kelvin Durán, Enrique de Jesús Ovalles, Keudy Jiménez, Ronaldo de Peña, Rauly Martínez, Lean Torres y Brian López.

El mediocampo estará integrado por Gerard Lavergne, José Ramón Alcene, Tairon Rodríguez y Alex Rodríguez, mientras que Jason Yambatis, Oliver Durán y Wilsander Pérez Sierra ocuparán posiciones de extremo.

Los delanteros serán Saúl Ventura y José Jáquez.

Como refuerzos extranjeros fueron anunciados los colombianos Kevin Saucedo, Jhoaho Rivelino Hinestroza, Éder Balanta Arévalo y Cristian Cangá, además del argentino Jorge Gastón Comas.

El cuerpo técnico estará encabezado por Jean Carlos Güell, junto a Edgar Barrios, preparador físico; Javier Pernía, entrenador de porteros; Porfirio Guzmán, fisioterapeuta; las doctoras Beyros Rodríguez y Jioconda Rodríguez, y el utilero Lewis García.

En el área de prensa y redes sociales, la coordinación estará a cargo de José Luis Paulino Reyes, acompañado por Chencousky Acosta y Ángel Peralta.

Con esta nueva estructura, MOCA FC inicia una temporada marcada por el reto de competir en el renovado formato de la LDF y buscar el campeonato que la afición aurinegra espera celebrar.

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