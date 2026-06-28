Ministro plantea educación con currículo inteligencia artificial

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SAN CRISTOBAL.– El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos Badía, afirmó que la República Dominicana necesita una transformación profunda de su sistema educativo, sustentada en un currículo regionalizado y pertinente que responda a los desafíos de la economía global, la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial.

Al encabezar la jornada de la Consulta Nacional para la Transformación de la Educación en el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, en San Cristóbal, el funcionario informó que el proceso participativo ya ha recorrido 24 provincias de las regiones del Cibao y el Sur, con la participación de más de 3,000 ciudadanos.

La actividad marcó el cierre de los foros regionales en las demarcaciones Cibao Noroeste, Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Nordeste, El Valle, Enriquillo y Valdesia, donde representantes del sector educativo, autoridades, empresarios, docentes, estudiantes y organizaciones sociales presentaron propuestas para redefinir el futuro del sistema educativo nacional.

Santos Badía sostuvo que el país debe superar el modelo tradicional de reformas educativas y avanzar hacia una transformación estructural.

«No estamos frente a un proyecto de reforma educativa. Reformas se han hecho muchas veces y la mayoría no ha tenido el éxito esperado. Lo que necesita República Dominicana es una verdadera transformación de la educación», expresó.

El ministro explicó que uno de los principales objetivos de la consulta es construir un currículo adaptado a las características productivas, económicas y sociales de cada región, de manera que la formación académica responda a las oportunidades de desarrollo de cada territorio.

Asimismo, destacó el modelo educativo del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola como una referencia para fortalecer los politécnicos y otros centros de formación, por su estrecha vinculación entre la educación, la innovación y las necesidades del sector productivo.

Durante su intervención, advirtió que el sistema educativo debe evolucionar al ritmo de los avances tecnológicos.

«Estamos obligados a pensar en el nuevo sistema económico que está configurando la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial, la automatización y las nuevas tecnologías están redefiniendo el empleo, la producción y la forma de aprender. Nuestra educación tiene que prepararse para esa nueva realidad», enfatizó.

Agregó que esta transformación requiere fortalecer la formación docente, modernizar los programas académicos, incorporar nuevas competencias y adecuar los centros educativos a las exigencias de un mercado laboral cada vez más dinámico.

of-am