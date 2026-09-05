Ministro Cultura RD destaca avances y retos de su gestión

Santo Domingo, 5 sep (Prensa Latina) La descentralización de la oferta cultural, el financiamiento de la industria artística y la incorporación de nuevas tecnologías figuran hoy entre las prioridades de la gestión del ministro de Cultura de República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo.

Durante su participación en el Foro de Gestión Gubernamental 2026, el funcionario destacó la apertura de nuevas escuelas de Bellas Artes en diferentes provincias como parte de los esfuerzos para ampliar el acceso a la formación fuera de Santo Domingo.

Salcedo también resaltó la puesta en marcha de un primer ciclo de préstamos blandos por 500 millones de pesos (unos 8,3 millones de dólares) dirigido a la industria artística, así como las acciones para ampliar la presencia internacional de la literatura dominicana.

PAPEL IMPORTANTE DEL ARTE EN EDUCACION

El ministro consideró que la instrucción en artes desempeña un papel importante en la educación integral de las personas, incluso cuando estas no proyectan desarrollar una carrera profesional en ese campo.

Asimismo, señaló las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para transformar y ampliar el alcance del sector.“Entendemos que la cultura debe consolidarse y transformarse de acuerdo con la sociedad del siglo XXI”, afirmó el titular, quien identificó la preservación de la identidad y la capacitación como ejes de su gestión.

Salcedo intervino en el foro junto a los titulares de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos; Deportes y Recreación, Kevin Cruz; Juventud, Carlos Valdez; y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física, Alberto Rodríguez Mejía.

El encuentro, celebrado bajo el lema “Calidad y accesibilidad de servicios públicos”, reunió a funcionarios para abordar políticas y resultados de la gestión gubernamental en diferentes áreas.

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