Ministerio de Trabajo reconoce «excelencia» Grupo Puntacana

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SANTO DOMINGO.- Grupo Punta Cana fue reconocido por tercer año consecutivo por el Ministerio de Trabajo como “Empresa de Excelencia en materia de Buenas Prácticas de Seguridad y Salud en el Trabajo”, durante la décima sexta entrega de la Certificación de Cumplimiento del Reglamento 522-06.

La distinción destaca a las organizaciones que implementan de manera efectiva sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, promoviendo ambientes laborales seguros, saludables y sostenibles para proteger la integridad y el bienestar de sus colaboradores.

En el marco de la ceremonia, la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE), empresa perteneciente a Grupo Puntacana, recibió además un reconocimiento especial por su excelencia en la implementación de buenas prácticas y sistemas orientados a la prevención de riesgos laborales.

EMPRESAS DEL GRUPO QUE FUERON RECONOCIDAS

Asimismo, fueron certificadas otras empresas del grupo, entre ellas The Westin Puntacana Resort, Four Points by Sheraton Puntacana, Puntacana Laundry Service (PLS) y Grupo Diario Libre. Este último se convirtió en el único medio de comunicación de República Dominicana en alcanzar este estándar de cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El reconocimiento fue recibido por Paola Rainieri, Chief Marketing Officer de Grupo Puntacana, y Karina Guaba, vicepresidenta de Gestión Humana, de manos del presidente Luis Abinader y del ministro de Trabajo, Eddy Olivares.

La distinción reafirma el compromiso de Grupo Puntacana con la protección de sus empleados y el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la prevención, el cumplimiento normativo y la mejora continua, consolidando su liderazgo en la promoción de entornos laborales seguros y sostenibles.

an/am