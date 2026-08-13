Ministerio afirma que hay 34 imputaciones contra Jean Alain

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Santo Domingo, 13 ago (EFE).- El Ministerio Público (MP) reiteró este jueves la «contundencia probatoria» que acumuló en las 34 líneas de imputación de la acusación por supuesta corrupción administrativa contra Jean Alain Rodríguez Sánchez y compartes.

El organismo dio a conocer esa posición horas después de que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmara de que el exprocurador diligenció en una oportunidad alcanzar un acuerdo en torno a las acusaciones de corrupción en su contra.

«ESTRUCTURA CRIMINAL»

El Ministerio Pública sostuvo que las líneas de imputación documentan una estructura criminal organizada que se destinó a la depredación sistemática del patrimonio público, el lavado de activos y la instrumentalización de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión de Rodríguez Sánchez.

Resaltó que el expediente contra el exfuncionario se consolida como uno de los casos con mayor cantidad de líneas de investigación en la historia del país, derivado de la multiplicidad y extrema gravedad de las acciones delictivas detectadas y documentadas por el Ministerio Público.

Recordó que en este expediente se imputa la sustracción y desfalco de más de 6,000 millones de pesos al Estado dominicano, con una afectación directa al patrimonio público y todo el sistema de justicia.

“Bajo la dirección del principal acusado, Jean Alain Rodríguez Sánchez, se orquestó una conducta criminal planificada y sostenida”, dijo el Ministerio Público.

“Utilizando la institucionalidad como instrumento, la red persiguió dos objetivos constantes: la acumulación de riqueza ilícita mediante la sustracción de fondos públicos y la construcción de una carrera política, llegando al extremo de destruir archivos institucionales”, añadió.

VE GRAN MAGNITUD DE ACTOS DE CORRUPCIÓN

El Ministerio Público recordó que la magnitud de los actos de corrupción se refleja en el récord de líneas de investigación documentadas por los equipos de fiscales, las cuales abarcan desde extorsión y sobornos hasta sabotaje informático.

Reynoso aseguró a medios que el Ministerio Público nunca le ofreció acuerdo a Rodríguez y, por el contrario, fue este quien solicitó un acuerdo al organismo y que lo hizo por escrito.

Explicó, además, que los diferentes recursos presentados por el exprocurador son para no enfrentar a la justicia.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará a conocer el próximo lunes si extingue o no el caso judicial contra el exprocurador y los demás implicados.EFE

rsl