Minerd lanzará plataforma para reportar daños en escuelas RD

SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación (Minerd) pondrá en funcionamiento una plataforma digital para evaluar riesgos y reportar daños en tiempo real en más de 7,000 escuelas públicas del país, como parte de una iniciativa apoyada por Unicef y financiada por la Unión Europea para fortalecer la respuesta del sistema educativo ante desastres.
La herramienta, denominada Analiza Riesgos – Reporta Daños, permitirá identificar el nivel de vulnerabilidad de los centros educativos y registrar, de forma georreferenciada, los daños provocados por fenómenos como huracanes, inundaciones y terremotos.
Según Unicef, esto facilitará la priorización de intervenciones y la recuperación de los servicios educativos.
FASE DE PRUEBA Y CAPACITACIÓN
La plataforma fue desarrollada por el Departamento de Gestión Ambiental y de Riesgos del Minerd con asistencia técnica de Unicef y fue probada en cerca de 40 escuelas de las regionales de Montecristi y Mao.
En esta nueva etapa se prevé su implementación en más de 7,000 planteles públicos.
Asimismo, más de 90 técnicos nacionales, regionales y distritales fueron capacitados en gestión del riesgo y en el uso de la herramienta.
RESPALDO DE LA UNIÓN EUROPEA
El proyecto forma parte de una cooperación regional respaldada por la Unión Europea, que destina recursos para fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias en América Latina y el Caribe, incluyendo a República Dominicana, con el propósito de garantizar la continuidad del derecho a la educación frente a desastres.
El primer reporte en las matas de Sta cruz en el otro montecristi dónde no llega nada,a pesar de ser uno de tres municipios más productivo de Rep dom hay un liceo dónde se ven las varillas y abierto cuartiado en todas partes, que ojalá no pase como lo que paso en la discoteca jet set,a propósito de ese municipio murieron dos,la gobernadora y otro joven ejemplar de muy buena familia