Minerd lanzará plataforma para reportar daños en escuelas RD

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación (Minerd) pondrá en funcionamiento una plataforma digital para evaluar riesgos y reportar daños en tiempo real en más de 7,000 escuelas públicas del país, como parte de una iniciativa apoyada por Unicef y financiada por la Unión Europea para fortalecer la respuesta del sistema educativo ante desastres.

La herramienta, denominada Analiza Riesgos – Reporta Daños, permitirá identificar el nivel de vulnerabilidad de los centros educativos y registrar, de forma georreferenciada, los daños provocados por fenómenos como huracanes, inundaciones y terremotos.

Según Unicef, esto facilitará la priorización de intervenciones y la recuperación de los servicios educativos.

FASE DE PRUEBA Y CAPACITACIÓN

La plataforma fue desarrollada por el Departamento de Gestión Ambiental y de Riesgos del Minerd con asistencia técnica de Unicef y fue probada en cerca de 40 escuelas de las regionales de Montecristi y Mao.

En esta nueva etapa se prevé su implementación en más de 7,000 planteles públicos.

Asimismo, más de 90 técnicos nacionales, regionales y distritales fueron capacitados en gestión del riesgo y en el uso de la herramienta.

RESPALDO DE LA UNIÓN EUROPEA

El proyecto forma parte de una cooperación regional respaldada por la Unión Europea, que destina recursos para fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias en América Latina y el Caribe, incluyendo a República Dominicana, con el propósito de garantizar la continuidad del derecho a la educación frente a desastres.