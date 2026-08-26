Dicen miles jóvenes dejan de ser “ninis” en República Dominicana

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– Más de 200 mil jóvenes dominicanos de entre 14 y 24 años dejaron de formar parte de la población que ni estudia ni trabaja, conocida como “ninis”, en los últimos cinco años, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo del Banco Central.

Según las cifras oficiales, la proporción de jóvenes en esta condición se redujo de 28.3 % en 2020 a 16.59 % en el primer trimestre de 2026, situándose incluso por debajo del nivel registrado en 2019, cuando alcanzaba el 18.03 %.

El Gobierno atribuye esta reducción a las políticas implementadas para ampliar las oportunidades educativas y laborales de la juventud, entre ellas el programa Oportunidad 14-24, que ha permitido la formación y graduación de más de 35 mil jóvenes que se encontraban fuera del sistema educativo y del mercado laboral.

Durante una rueda de prensa encabezada por el presidente Luis Abinader, las autoridades destacaron también la disminución del desempleo juvenil, que pasó de 15.7 % en 2019 a 12.4 % en 2025, equivalente a una reducción de más de tres puntos porcentuales.

Asimismo, resaltaron la incorporación de miles de jóvenes a los sistemas de educación secundaria, técnico-profesional y universitaria. En la actualidad, más de 861,860 estudiantes están matriculados en el bachillerato, incluidos más de 98,485 que cursan la Modalidad Técnico Profesional.

DESTACAN EXPANSION TERRITORIAL DE LA UASD

El Gobierno también destacó la expansión territorial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como el crecimiento de la oferta de formación técnica del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), que cuenta con más de 47 nuevos centros de capacitación, y del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), con ocho nuevos centros.

A estas iniciativas se suma el programa Beca Tu Futuro, mediante el cual decenas de miles de jóvenes han recibido oportunidades para cursar carreras universitarias, programas técnicos y estudios internacionales, con énfasis creciente en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como en competencias requeridas por el mercado laboral.

La coordinadora general del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, Geanilda Vásquez; el director ejecutivo de Oportunidad 14-24, Alex Mordán, y el viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, Luis Madera, invitaron a consultar el documento “Entre la Escuela y el Trabajo”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

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