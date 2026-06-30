MILANO: Realizan 5ta Parada Dominicana en Italia

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MILANO, Italia.- La comunidad dominicana celebró el domingo la 5ta Parada Dominicana en Italia 2026, con desfile, bailes y música para resaltar los valores y el orgullo de la dominicanidad.

La actividad fue organizada por la presidenta de la Casa de la Cultura Dominicana y de la Cámara de Comercio de la República Dominicana en Italia, Nancy Polanco, y por la presidenta de la Asociación de Profesionales Dominicanos en Europa, Coralia Santana.

Participó una comisión de congresistas encabezada por el senador Franklin Romero y el presidente de la Comisión Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados, Jorge Hugo Cavoli. También asistieron los legisladores Omar Rojas, de Santo Domingo Norte; Grey Pérez, de Azua, y Naty Novas, diputada de Ultramar.

El encuentro inició con el corte de cinta a cargo del presidente de los Fondos Europeos, Carmine Paciente, el senador Franklin Romero y la cantante italiana con discapacidad visual Annalisa Minetti, padrino y madrina del evento.

El recorrido comenzó en la Piazza Babila y atrajo a miles de personas de distintas nacionalidades que se sumaron al ritmo del merengue, la bachata y el reguetón. Concluyó en el Duomo de Milán.

Romero agradeció a los organizadores por permitir la participación de cientos de dominicanos que viven en Europa y se reúnen para celebrar el orgullo de ser dominicanos.

El diputado Jorge Hugo Cavoli valoró la unidad de los criollos para movilizarse desde distintos países de la Unión Europea hasta Milán.

La parada contó con el respaldo del Instituto de Dominicanos en el Exterior (Index), representado por Julio César Garden Regalado; el cónsul en Suiza, José Luis Díaz; la vicecónsul en Barcelona, Ernelis Sierra; Lucy Suazo, presidenta de los Premios Gladiadores en el Extranjero y exjugadora de las Reinas del Caribe; Plataforma Las Amarillistas e Italo 809, entre otros.

El desfile fue animado por grupos culturales como Las Mariposas RD, Ballet Folklórico Dominicano de Barcelona, Asociación Colibrí, Sabor Dominicano, Bayaguanetos en Italiano, Ritmo Dominicano, Dominicano Solidario, Sol de Quisqueya y Atrévete a Soñar. También participaron los grupos salvadoreños Unidos y Sabor de mi Tierra, con merengue y bachata.

Polanco destacó la participación de la comunidad para promover el país y agradeció a los gestores culturales Raquel de la Cruz, Julio Regalado, Emely Balby y Orlando González, entre otros. “Ha sido un honor compartir este significativo encuentro con compatriotas, autoridades y amigos italianos que valoran y acompañan a la República Dominicana”, dijo.

Cierre artístico

La Parada cerró en la plaza de la Chiesa Rossa con la presentación de Annalisa Minetti, quien interpretó varias bachatas. El exponente urbano Lomiiel puso a bailar a los asistentes con su mezcla de ritmos. También compartió con sus fans y se tomó fotos.

“Me siento muy agradecido del apoyo y de mi fanaticada aquí en Italia”, dijo Lomiiel.