Vargas denuncia un “profundo retroceso” RD en Gobierno PRM

El Presidente del PRD habló en reunión este 10 de septiembre en Santo Domingo.

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SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó que el país ha experimentado un “profundo retroceso” durante la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al tiempo que destacó los avances de su organización con miras a las elecciones de 2028.

“El retroceso que se ha experimentado en esta gestión del PRM ha sido muy grande, en todos los aspectos y en todos los sectores”, declaró Vargas durante una reunión con dirigentes provinciales y municipales de la región Norte, celebrada en la Casa Nacional del PRD.

Vargas cuestionó el desempeño del Gobierno en áreas como la producción agropecuaria y la educación, y sostuvo que el discurso anticorrupción del oficialismo perdió credibilidad.

“Evidentemente este ha sido el gobierno más corrupto que ha tenido el país”, afirmó, al tiempo que señaló que, a su juicio, la incapacidad para administrar también constituye uno de los principales problemas de la actual gestión.

PRD FORTALECE SU ESTRUCTURA

Durante el encuentro, la dirigencia perredeísta informó que el partido ya tiene estructurados más del 95 % de los municipios y distritos municipales del país, mientras trabaja en la consolidación territorial y en la preparación del padrón de dirigentes que será entregado este mes a la Junta Central Electoral (JCE).

Carlos Dicló, secretario nacional de Organización, explicó que las regiones Este y Sur, el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo ya completaron sus estructuras, mientras la región Norte se encuentra en la etapa final de validación.

En tanto, José Juan Zapata, secretario nacional de Asuntos Electorales, aseguró que el PRD dispone de una estructura preparada para la defensa del voto en todo el territorio nacional.

El encuentro estuvo encabezado por Vargas, Peggy Cabral y Héctor Guzmán, junto a otros dirigentes nacionales y territoriales.

Con la conclusión de estas reuniones, el PRD busca consolidar su organización, ampliar su militancia y fortalecer su capacidad política y electoral de cara a 2028.

an/am